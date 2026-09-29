Nie żyje słynny wojownik. 40-latek zmarł nagle dzień po walce w Chicago

Nie żyje "PAC", Benjamin Satterley. Zmarł niedługo po walce na gali AEW

Podczas swojej ostatniej gali w Chicago Ben Satterley podjął rękawicę w walce z Andrade El Idolo, a stawką był pas AEW National Championship. Mimo że Brytyjczyk musiał uznać wyższość rywala, kibice zapamiętają jego pełne zaangażowania, widowiskowe starcie. Nic nie zwiastowało tragedii i nikt nie przypuszczał, że to jego pożegnanie z ringiem. Do tej pory nie ujawniono oficjalnej przyczyny zgonu 40-latka.

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All Elite Wrestling z przykrością informuje o śmierci Benjamina Satterleya, znanego jako Pac. Urodzony w Newcastle upon Tyne w Anglii, Satterley rozpoczął swoją karierę wrestlerską w 2004 roku i występował w organizacjach wrestlingowych na całym świecie, zachwycając fanów innowacyjnymi, akrobatycznymi ruchami i niezwykłymi umiejętnościami w ringu. Pac podpisał kontrakt z All Elite Wrestling w 2019 roku i zdobył wiele mistrzostw AEW oraz wziął udział w kilku z najbardziej pamiętnych walk w historii AEW. Wyrazy współczucia kierujemy do rodziny, przyjaciół i fanów Satterleya - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Ze względu na swój niepowtarzalny, bardzo akrobatyczny styl bycia w ringu, zyskał przydomek „Człowieka, o którym zapomniała grawitacja”. Zanim zdecydował się w 2019 roku na transfer do AEW, jako jeden z pierwszych topowych zawodników, budował swoją pozycję w strukturach globalnego giganta – WWE. Walczył tam jako Neville, a jego łupem padały tytuły takie jak mistrzostwo NXT, drużynowe mistrzostwo NXT, a także dwukrotnie zdobyty pas wagi cruiserweight.

Przejście pod skrzydła All Elite Wrestling otworzyło przed nim nowe możliwości i pozwoliło kontynuować świetną passę. Zapisał się w historii tej organizacji jako pierwszy w historii mistrz AEW All-Atlantic (obecnie znany jako pas International). Zdobył również dwa razy prestiżowy tytuł mistrza świata AEW World Trios. Zawodnik odgrywał niezwykle ważną rolę w popularnych formacjach Death Triangle oraz Death Riders.