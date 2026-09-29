Masz takie okna w domu? Ustaw w nich tryb zimowy już teraz, a ciepło nie będzie tak szybko uciekać

Zanim sezon grzewczy nabierze pełni, upewnij się, że twoje okna są szczelne, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła i wysokich rachunków.

Prosty test z kartką papieru pozwoli ci samodzielnie ocenić szczelność okien, a drobne regulacje często nie wymagają fachowca.

Nie pozwól, aby zimno przenikało do twojego domu - dowiedz się, jak szybko i bez kosztów przygotować okna na mrozy.

Okna trzeba przygotować na chłodne miesiące

Jesień to dobry moment, żeby zrobić szybki przegląd okien. Wystarczy kilka minut, aby sprawdzić, czy skrzydła dobrze przylegają do ramy, a uszczelki nie są zużyte. Mała szczelina, której latem właściwie nie zauważamy, zimą może dawać się we znaki. Chłodne powietrze dostające się do mieszkania oznacza nie tylko mniejszy komfort, ale potencjalnie również większe zapotrzebowanie na ogrzewanie. W wielu nowoczesnych oknach można dodatkowo zmienić ustawienie okuć. Popularnie mówi się o tym "tryb zimowy". Nie jest to jednak specjalny przełącznik, który znajdziemy w każdym modelu. Chodzi przede wszystkim o regulację docisku skrzydła do ramy.

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Przed zimą koniecznie sprawdź szczelność okien

Zanim zaczniemy cokolwiek regulować, warto sprawdzić, czy rzeczywiście jest taka potrzeba. Można zrobić prosty test z kartką papieru. Wkładamy ją pomiędzy skrzydło a uszczelkę, zamykamy okno i próbujemy wysunąć kartkę. Jeżeli wychodzi bardzo łatwo, w tym miejscu docisk może być zbyt mały. Gdy kartka stawia wyraźny opór, szczelność jest prawdopodobnie wystarczająca. Dobrze powtórzyć próbę w kilku punktach, ponieważ problem nie zawsze występuje na całym obwodzie okna.

Jak ustawić okno na zimę?

Jeśli dany model ma regulowane okucia, można sprawdzić położenie znajdujących się na krawędzi skrzydła rolek ryglujących. Ich odpowiednie ustawienie pozwala zmienić siłę docisku skrzydła. Szczegóły zależą jednak od konstrukcji i producenta, dlatego przed użyciem klucza lub innych narzędzi najlepiej zajrzeć do instrukcji konkretnego okna. Nie warto też przesadzać. Maksymalne zwiększenie docisku nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Zbyt mocne ustawienie może niepotrzebnie obciążać uszczelki i okucia.

Na to też zwróć uwagę przed zimą

Przy okazji dobrze przetrzeć uszczelki, sprawdzić ich stan i oczyścić miejsca, w których gromadzi się kurz. Jeżeli są popękane, odkształcone albo wyraźnie zużyte, sama regulacja może nie wystarczyć. Kontrola szczelności, czyste i sprawne uszczelki oraz właściwa regulacja okuć mogą poprawić komfort w mieszkaniu i ograniczyć niepotrzebne straty ciepła. Warto zrobić to jeszcze przed nadejściem większych mrozów.

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