Weronika Rosati dostrzega lukę w branży filmowej. Aktorka zajmie się produkcją?

Weronika Rosati widzi braki w kinematografii. Chce zmienić podejście twórców

Weronika Rosati kontynuuje swoją aktorską ścieżkę w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Choć brała udział w międzynarodowych projektach, nie zamierza biernie oczekiwać na kolejne role. Artystka próbuje swoich sił w produkcji filmowej, inicjując autorskie przedsięwzięcia. Zaznacza, że określanie jej producentką to jeszcze za duże słowo, ponieważ proces tworzenia filmu trwa wiele lat. Rosati ma jednak jasny cel – chce decydować o tym, jakie opowieści są prezentowane widzom.

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Weronika Rosati diagnozuje sytuację kobiet w kinie

Weronika Rosati stanowczo oświadcza, że wciąż czuje się przede wszystkim aktorką. Zaangażowanie w produkcję to po prostu kolejny krok w jej rozwoju, a nie porzucenie dotychczasowej profesji.

Jestem aktorką i chcę być aktorką. Produkcja to jest wynik mojej wielkiej miłości do kina - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Weronika Rosati stawiała już pierwsze kroki jako producentka, między innymi przy projekcie z udziałem Ala Pacino. Obecnie pracuje nad kolejnymi pomysłami, mając świadomość, że wymaga to cierpliwości i dużego nakładu czasu.

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Tak naprawdę zajmuje lata, żeby projekt od początku do końca doprowadzić - wyjaśniła.

Decyzja o wejściu w produkcję nie była podyktowana przypadkiem. Weronika Rosati zwraca uwagę na problem dotykający zarówno kino w Polsce, jak i w USA. Brakuje w nich historii skupionych na kobietach, zwłaszcza w jej wieku i starszych.

Rosati pragnie widzieć na wielkim ekranie bohaterki wielowymiarowe. Aktorka jest zainteresowana ukazywaniem postaci pełnych własnych doświadczeń, emocji oraz dylematów psychologicznych.

Odczuwam też pewien rodzaj braku na rynku amerykańskim czy polskim historii kobiecych, kobiet właśnie w moim wieku, starszych, które mogą być inspiracją - mówi nam.

Zdaniem Weroniki Rosati widzowie entuzjastycznie przyjmują filmy i seriale, w których kobiety są ukazane jako głębokie i pełne postacie. Uważa, że takich opowieści powinno powstawać znacznie więcej.

Wszystkie filmy i seriale, gdzie bohaterkami są kobiety i prawdziwe przeżycia są psychologicznie złożone, odnoszą bardzo duży sukces wśród widowni. I uważam, że i tak jest tego za mało - stwierdziła.

To skłoniło Weronikę Rosati do rozwijania dwóch nowych projektów utrzymanych w tym duchu. Mimo że nie zdradza jeszcze szczegółów, liczy na ich udaną realizację w przyszłości. Z Weroniką Rosati rozmawiała Julita Buczek.