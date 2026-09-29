InPost wchodzi w zakupy online. Co możesz kupić w aplikacji?

Funkcja zakupowa w InPost Mobile
Nie musisz niczego dodatkowo instalować ani zakładać nowego konta. Wystarczy otworzyć apkę InPost, którą prawdopodobnie masz już w telefonie i wejść w zakładkę „Kupuj", widoczną od razu na głównym ekranie. Rozpoznasz ją po ikonce żółtego psa: to Von Halsky, wirtualny asystent, który doradza przy wyborze produktów.
Jak działa asystent zakupowy?
Zamiast wpisywać dokładną nazwę modelu czy samodzielnie ustawiać filtry, wystarczy opisać własnymi słowami, czego szukasz, tak jak w rozmowie ze znajomym. „Szukam butów do biegania w rozmiarze 42", „potrzebuję prezentu dla mamy, która lubi gotować", „chcę telewizor do sypialni, niezbyt duży": to wszystko wystarczające punkty wyjścia. Jeśli opis jest zbyt ogólny, asystent dopyta o szczegóły, żeby propozycje faktycznie miały sens, zamiast zasypywać Cię przypadkowymi wynikami.
Von Halsky przeszukuje dostępne oferty, porównuje ceny w różnych sklepach i proponuje konkretne produkty dopasowane do zapytania. To coś więcej niż zwykła wyszukiwarka.
Jak wyglądają zakupy w aplikacji InPost?
Cała ścieżka zakupowa mieści się w jednej aplikacji:
- Piszesz, czego szukasz, własnymi słowami, bez znajomości nazw modeli czy parametrów technicznych.
- Asystent w razie potrzeby dopyta o dodatkowe szczegóły, żeby lepiej dopasować propozycje.
- Otrzymujesz najbardziej dopasowane opcje w postaci przejrzystej karuzeli, a oferty możesz posortować, na przykład od najtańszych, albo dodać do ulubionych, żeby wrócić do nich później.
- Wybrany produkt możesz dodać do koszyka, a płatność odbywa się bez wychodzenia z aplikacji.
- Zamówienie śledzisz na bieżąco i odbierasz przez Paczkomat albo od kuriera InPost.
Co znajdziesz w ofercie?
Wśród propozycji trafisz na najnowsze smartfony, słuchawki, laptopy czy telewizory, ale to dopiero początek. W aplikacji znajdziesz też ubrania, kosmetyki i perfumy, meble i dekoracje do domu, zabawki i akcesoria dla dzieci, sprzęt sportowy i turystyczny, a nawet karmę i akcesoria dla zwierząt. Niezależnie więc od tego, czy szukasz nowego telefonu, sukienki na wesele, roweru na wiosnę czy obroży dla psa, jest spora szansa, że znajdziesz to w tym miejscu - zwłaszcza, że ofertę tworzy ponad 4000 sprzedawców.
Bezpłatna dostawa podczas zakupów z InPost
Do końca września obowiązuje darmowa dostawa dla zamówień:
- od 59 złotych przy odbiorze z automatu Paczkomat,
- od 99 złotych przy dostawie kurierem InPost.
Jeśli otrzymany produkt nie spełni oczekiwań, zwrócisz go w tym okresie przez Paczkomat bez żadnych kosztów.
Korzystanie z asystenta zakupowego jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników zaktualizowanej aplikacji. Wypróbuj czat z Von Halskim, żeby przekonać się, czy to rozwiązanie dla Ciebie.
Materiał sponsorowany