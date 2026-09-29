InPost wchodzi w zakupy online. Co możesz kupić w aplikacji?

Funkcja zakupowa w InPost Mobile

Nie musisz niczego dodatkowo instalować ani zakładać nowego konta. Wystarczy otworzyć apkę InPost, którą prawdopodobnie masz już w telefonie i wejść w zakładkę „Kupuj", widoczną od razu na głównym ekranie. Rozpoznasz ją po ikonce żółtego psa: to Von Halsky, wirtualny asystent, który doradza przy wyborze produktów.

Jak działa asystent zakupowy?

Zamiast wpisywać dokładną nazwę modelu czy samodzielnie ustawiać filtry, wystarczy opisać własnymi słowami, czego szukasz, tak jak w rozmowie ze znajomym. „Szukam butów do biegania w rozmiarze 42", „potrzebuję prezentu dla mamy, która lubi gotować", „chcę telewizor do sypialni, niezbyt duży": to wszystko wystarczające punkty wyjścia. Jeśli opis jest zbyt ogólny, asystent dopyta o szczegóły, żeby propozycje faktycznie miały sens, zamiast zasypywać Cię przypadkowymi wynikami.

Von Halsky przeszukuje dostępne oferty, porównuje ceny w różnych sklepach i proponuje konkretne produkty dopasowane do zapytania. To coś więcej niż zwykła wyszukiwarka.

Jak wyglądają zakupy w aplikacji InPost?

Cała ścieżka zakupowa mieści się w jednej aplikacji:

Piszesz, czego szukasz, własnymi słowami, bez znajomości nazw modeli czy parametrów technicznych.

Asystent w razie potrzeby dopyta o dodatkowe szczegóły, żeby lepiej dopasować propozycje.

Otrzymujesz najbardziej dopasowane opcje w postaci przejrzystej karuzeli , a oferty możesz posortować, na przykład od najtańszych, albo dodać do ulubionych, żeby wrócić do nich później.

, a oferty możesz posortować, na przykład od najtańszych, albo dodać do ulubionych, żeby wrócić do nich później. Wybrany produkt możesz dodać do koszyka, a płatność odbywa się bez wychodzenia z aplikacji.

Zamówienie śledzisz na bieżąco i odbierasz przez Paczkomat albo od kuriera InPost.

Co znajdziesz w ofercie?

Wśród propozycji trafisz na najnowsze smartfony, słuchawki, laptopy czy telewizory, ale to dopiero początek. W aplikacji znajdziesz też ubrania, kosmetyki i perfumy, meble i dekoracje do domu, zabawki i akcesoria dla dzieci, sprzęt sportowy i turystyczny, a nawet karmę i akcesoria dla zwierząt. Niezależnie więc od tego, czy szukasz nowego telefonu, sukienki na wesele, roweru na wiosnę czy obroży dla psa, jest spora szansa, że znajdziesz to w tym miejscu - zwłaszcza, że ofertę tworzy ponad 4000 sprzedawców.

Bezpłatna dostawa podczas zakupów z InPost

Do końca września obowiązuje darmowa dostawa dla zamówień:

od 59 złotych przy odbiorze z automatu Paczkomat,

od 99 złotych przy dostawie kurierem InPost.

Jeśli otrzymany produkt nie spełni oczekiwań, zwrócisz go w tym okresie przez Paczkomat bez żadnych kosztów.

Korzystanie z asystenta zakupowego jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników zaktualizowanej aplikacji. Wypróbuj czat z Von Halskim, żeby przekonać się, czy to rozwiązanie dla Ciebie.

Materiał sponsorowany