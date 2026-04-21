Skolim ma miliony wyświetleń na YT. Mówi wprost o reklamach

Skolim osiąga wyniki, o jakich wielu artystów - nie tylko w Polsce - może jedynie marzyć. Goszcząc w formacie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl", wokalista przyznał nieskromnie, że cieszy się, iż mógł dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu innych twórców, m.in. Cleo i Maty, z którymi nagrał hitowe utwory, "Dziewczyno piękna" oraz "Kamikaze".

Skolim i Blanka połączyli siły

Teraz współpracą ze Skolimem może pochwalić się Blanka. Reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 i jurorka w "The Voice Kids" stworzyła z nim piosenkę "Niewinna", która szybko trafiła na kartę na czasie polskiego YouTube’a. Teledysk do utworu w zaledwie dobę wygenerował siedem milionów odsłon, co jest wynikiem właściwie niespotykanym w przypadku polskich wykonawców. Jak to możliwe? W rozmowie z Eską Skolim odniósł się do komentarzy sugerujących, że "kupuje wyświetlenia" i bez ogródek wyjaśnił, z jakich mechanizmów korzysta przy promocji swojej muzyki.

Skolim i Blanka w studiu Eski. Wokalista odpalił się nt. Eurowizji!

Skolim o reklamach na YouTubie

Skolim i Blanka odwiedzili studio Eski, by promować swój singiel "Niewinna". W rozmowie z reporterem serwisu Skolimowski odniósł się do komentarzy o kupowaniu wyświetleń. Zapytany przez gospodarza rozmowy, jak to możliwe, że jego klip z Blanką wygenerował siedem milionów odsłon w dobę, odpowiedział:

Mamy tak dużo ludzi, koncerty. Blanka też swoją osobą przyciągnęła ludzi. Wiadomo, reprezentantka Polski na Eurowizji. Ja też mam swoich ludzi - zaczął.

Dopytany o reklamy, Skolim przyznał, że stawia na promocję w niemalże wszystkich platformach.

Oczywiście. Jest na Facebooku, na YouTubie, na Tik Toku - przyznał w rozmowie z Eską.

Aktualnie pod klipem można zaobserwować 25 milionów wyświetleń.