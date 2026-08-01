Ekstraklasa. Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków po emocjonującym meczu

Jak przebiegało spotkanie w Gliwicach?

Mecz pomiędzy Piastem Gliwice a Wisłą Kraków zakończył się wynikiem 4:3 dla gospodarzy. Spotkanie, które przyciągnęło na trybuny 5 762 widzów, obfitowało w bramki i zwroty akcji. Piast rozpoczął mocno, obejmując prowadzenie po golu Samuela Ntamacka w 17. minucie.

Gospodarze podwyższyli wynik w 32. minucie za sprawą Hugo Vallejo. Wisła Kraków odpowiedziała szybko golem Jordiego Sancheza w 38. minucie. W doliczonym czasie pierwszej połowy goście mieli szansę na wyrównanie, ale rzutu karnego nie wykorzystał Marko Bozić, którego strzał obronił bramkarz Piasta, Domen Gril.

Kto strzelił decydującego gola?

Druga połowa przyniosła kolejne emocje. W 55. minucie Marko Bozić zrehabilitował się, wyrównując stan meczu na 2:2. Radość krakowian nie trwała jednak długo, gdyż w 65. minucie rzut karny dla Piasta wykorzystał Jakub Łabojko. Cztery minuty później Jordi Sanchez po raz kolejny doprowadził do remisu, strzelając bramkę głową.

O losach spotkania zadecydowała końcówka. Bramkę na wagę zwycięstwa dla Piasta Gliwice zdobył w 88. minucie Leandro Sanca. Sędzią tego widowiskowego meczu był Tomasz Marciniak z Płocka, a żółtymi kartkami ukarani zostali Igor Drapiński i Oskar Leśniak z drużyny gospodarzy.