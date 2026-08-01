Finał Ligi Narodów siatkarzy. Kto zagra o złoty medal w niedzielnym meczu z reprezentacją Polski?

Amerykanie rywalem Polaków w finale Ligi Narodów

Siatkarze Stanów Zjednoczonych pokonali Japończyków w drugim półfinale turnieju w chińskim Ningbo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 po bardzo wyrównanej i zaciętej walce. Amerykańska kadra wygrała po ponad dwóch i pół godzinach gry na niezwykle wysokim poziomie. Siatkarze obu zespołów zaprezentowali ofiarną obronę, co przełożyło się na wiele widowiskowych wymian. Mecz miał zupełnie inną dynamikę niż wcześniejsze starcie kadry Nikoli Grbicia ze Słoweńcami, które biało-czerwoni pewnie wygrali 3:0.

Decydująca partia spotkania była pełna zwrotów akcji i trzymała w napięciu do samego końca. Tie-break toczył się początkowo przy zaledwie jedno lub dwupunktowej przewadze reprezentacji Stanów Zjednoczonych. W nerwowej końcówce reprezentanci Japonii zdołali wyjść na niebezpieczne prowadzenie 12:11. Sytuację odmienili Amerykanie, zdobywając trzy punkty z rzędu przy trudnych zagrywkach Ethana Champlina. Mecz zakończył skutecznym atakiem z drugiej linii Matthew Anderson, pewnie wykorzystując drugą piłkę meczową.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu półfinałowym?

Spotkanie w chińskim Ningbo obfitowało w znakomite występy indywidualne zawodników obu rywalizujących reprezentacji. Matthew Anderson oraz Jake Hanes byli najjaśniejszymi punktami w amerykańskim zespole, zdobywając po dwadzieścia cztery punkty. Wśród pokonanych Azjatów najskuteczniejsi okazali się Yuji Nishida z dorobkiem dziewiętnastu punktów oraz Yuki Ishikawa, który zapisał na swoim koncie osiemnaście oczek. Dla japońskiej drużyny była to pierwsza porażka w tegorocznej edycji turnieju po fenomenalnej serii trzynastu zwycięstw z rzędu.

Niedzielne starcie o złoty medal będzie czwartym finałowym występem dla obu drużyn w historii tych rozgrywek. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych wciąż czeka na swój pierwszy ostateczny triumf w prestiżowych zmaganiach. Polska kadra narodowa ma na swoim koncie dwa wygrane turnieje, w których triumfowała w 2023 oraz 2025 roku. Finałowy mecz zapowiada się niezwykle interesująco, biorąc pod uwagę znakomitą formę obu zespołów. Amerykanie będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, by pokonać utytułowanych Polaków.