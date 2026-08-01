Jagiellonia Białystok zremisowała z Suduvą Mariampol. Kto zdobył bramkę w sparingu?

Jagiellonia po zwycięstwie w lidze

W piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok wygrała na wyjeździe z Motorem Lublin 2:1. Bramki dla mistrzów Polski zdobyli Nik Prelec oraz Sergio Lozano, natomiast dla gospodarzy trafił Karol Czubak. Po dwóch pierwszych kolejkach drużyna z Białegostoku ma na koncie komplet punktów, pokonując wcześniej Koronę Kielce 1:0.

Dzień po ligowym triumfie, w sobotę 1 sierpnia 2026 roku, odbył się mecz kontrolny z Suduvą Mariampol, obecną trzecią siłą litewskiej ekstraklasy. Sparing został rozegrany w ośrodku treningowym białostockiego klubu. Wynik spotkania to remis 1:1.

Nowy nabytek strzela gola

W spotkaniu z Suduvą Mariampol zagrali zawodnicy, którzy we wcześniejszym meczu ligowym pojawili się z ławki rezerwowych lub nie zagrali wcale. Wśród nich znaleźli się m.in. Jeremy Agbonifo, Kamil Jóźwiak oraz nowo pozyskany z norweskiego Bodoe/Glimt pomocnik Anders Klynge. To właśnie Duńczyk zdobył jedyną bramkę dla polskiego zespołu.

Dla sztabu szkoleniowego Jagiellonii sobotni sparing był formą treningu wyrównawczego przed kolejnymi wyzwaniami. W najbliższy czwartek zespół czeka pierwsze spotkanie trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy, w którym zmierzy się u siebie z Glasgow FC. Tydzień później odbędzie się rewanż w Szkocji, a pomiędzy tymi meczami rozegrane zostanie ligowe starcie z Widzewem Łódź w Białymstoku.