Rafał Brzozowski na ślubnym kobiercu. To dla niego wielki dzień. Zobaczcie zdjęcia!

Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest jego wybranka?

Piosenkarz bardzo pilnuje swoich spraw osobistych, jednak informacje o planowanym ożenku ujrzały światło dzienne. Ślub kościelny zaplanowano na pierwszy dzień sierpnia, a cała uroczystość ma mieć wyjątkowo wystawny charakter. Choć Rafał Brzozowski nie zdradza detali, największą zagadką dla sympatyków wokalisty pozostaje tożsamość i wygląd jego przyszłej żony. Nawet najwięksi fani jej nie znają.

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Czy jesteś gotowy na ślub? Sprawdź, czy znasz te weselne przesądy Pytanie 1 z 15 Panna Młoda powinna mieć na sobie: coś białego, coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś nowego, coś starego coś białego, coś złotego, coś pożyczonego, coś nowego, coś starego coś białego, coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś od narzeczonego Następne pytanie

Jak ustaliły media, ukochaną muzyka jest Helena, z którą łączy go długoletnia relacja. Wspólne zainteresowanie muzyką miało zbliżyć tę dwójkę. Przyszła panna młoda trzyma się z dala od show-biznesu, co pozwoliło parze pielęgnować uczucie bez udziału kamer. Sam wokalista również nie umieszczał w sieci romantycznych kadrów, milcząc na temat swoich spraw sercowych.

Piękny ślub i huczne wesele Rafała Brzozowskiego

Uroczystość zaślubin odbyła się w jednej z warszawskich świątyń, a na liście gości znalazło się około 400 osób! Zaproszeni będą mogli zajmować miejsca od 14:30, by o 15:00 wziąć udział we mszy świętej. Co ciekawe, na teren kościoła mogli wejść tylko posiadacze zaproszeń. Po części oficjalnej uczestnicy przenieśli się na huczną zabawę do luksusowego hotelu pod Warszawą.

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Wśród zaproszonych gości nie brakuje znanych nazwisk. Pojawić się ma m.in. Edyta Górniak. Na uroczystość zaproszono również Joannę i Jacka Kurskich, którzy jednak zrezygnowali z obecności. Jak tłumaczyła żona byłego prezesa TVP, 1 sierpnia to dla nich czas refleksji i pamięci o Powstaniu Warszawskim. Brzozowski, świadomy wagi tej daty, wspólnie z narzeczoną podjął decyzję o uczczeniu pamięci bohaterów minutą ciszy przed rozpoczęciem zabawy weselnej.

Mimo ogromnego zainteresowania mediów, piosenkarz wciąż konsekwentnie milczy na temat ceremonii. Artysta wielokrotnie zaznaczał, że prywatność to dla niego priorytet. Niegdyś przyznał, że wieści o założeniu rodziny przekaże fanom i mediom w odpowiednim momencie. Wygląda na to, że ten czas właśnie nadszedł.

(...) w końcu na wszystko przychodzi dobry czas. Na złożenie rodziny również. Nic na siłę... – mówił Rafał Brzozowski w "Twoim Imperium" kilka lat temu.

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!

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