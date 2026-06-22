Siostra Tomasza Jakubiaka opublikowała poruszający wpis. Tak uczciła 43. urodziny zmarłego brata

Przez wiele lat Tomasz Jakubiak należał do grona czołowych postaci rodzimych programów kulinarnych. Telewidzowie doceniali tego prezentera za niebywałą autentyczność, swobodę oraz wrażliwość prezentowaną na ekranie. Fani doskonale zapamiętali go z produkcji "MasterChef.Nastolatki", w której juror oceniał zmagania kulinarne i potrafił świetnie zmotywować młodych uczestników. Dzięki jego charyzmie gotowanie za każdym razem stanowiło wspaniałe tło do snucia opowieści o uczuciach i ludzkim życiu.

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Przyczyny śmierci Tomasza Jakubiaka. Kucharz zmarł w Atenach

Znany kucharz odszedł 30 kwietnia 2025 roku podczas pobytu w greckich Atenach. Śmierć prezentera pogrążyła w żałobie liczną grupę sympatyków oraz przyjaciół. Miłośnicy jego talentu po dziś dzień przywołują w pamięci wyjątkowy dowcip, zaraźliwy entuzjazm i bezgraniczną miłość do tworzenia potraw.

Dokładnie w rocznicę narodzin Tomasza Jakubiaka jego siostra Joanna postanowiła w wyjątkowy sposób przypomnieć o zmarłym. Kobieta udostępniła na własnym koncie społecznościowym pakiet starych zdjęć z wczesnych lat życia i dodała krótkie wideo. Opublikowane materiały zyskały niezwykle osobisty wydźwięk.

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Gwiazdor poinformował opinię publiczną o nowotworze w 2024 roku. Wtedy też prezenter zaczął systematycznie relacjonować przebieg swojego leczenia w internecie i zachowywał przy tym pełną transparentność. Kucharz wyjechał wkrótce do zagranicznych klinik zlokalizowanych między innymi w Izraelu, szukając innowacyjnych rozwiązań medycznych. Ta niezwykła szczerość mocno zbliżyła go do fanów w ostatnich momentach życia. W trakcie najcięższych chwil nieustannie wspierała go ukochana żona Anastazja.

Sonda Za co najbardziej zapamiętasz Tomasza Jakubiaka? Za kulinarne podboje Za szczery uśmiech i wspaniałą osobowość Za pozytywną aktywność w mediach Za liczne akcje, którym przewodził Za wszystko, to był po prostu dobry człowiek

Joanna Jakubiak wspomina zmarłego brata. Fani kucharza dołączyli do życzeń

Swój pełen emocji wpis Joanna Jakubiak zaadresowała wprost do nieżyjącego już brata.

„Dziś są twoje urodziny. Świętuję. Pewnie sobie gdzieś pływasz. A może akurat coś dziwnego wrzucasz do gara. Może robisz sobie żarty. Może się wzruszasz niepowtarzalnym smakiem. Jedno jest pewne. Wiem, że świętujesz razem z nami. 100 lat.”

Materiał udostępniony przez siostrę błyskawicznie zyskał popularność w internecie, generując wielką falę opinii. Użytkownicy przyznali, że jest to najpiękniejsza forma oddania hołdu ukochanemu krewnemu. W licznych komentarzach zaroiło się od osobistych refleksji, w których przypominano kulinarne audycje kucharza i jego radosne usposobienie.

Wzruszeni sympatycy prezentera pozostawili po sobie krótkie wiadomości o treści: „Pamiętamy”, „Jest tu z nami energią, tego nic nie zmieni”, „Tęsknię” oraz „Przytulam mocno”.

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