Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonuje Wilki Krosno. Kto zdobył punkt bonusowy?

Pewne zwycięstwo gości z Bydgoszczy

W rewanżowym spotkaniu 2. Ekstraligi żużlowej drużyna Cellfast Wilki Krosno zmierzyła się na własnym stadionie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 38:52 na korzyść zespołu przyjezdnego. Warto zaznaczyć, że goście kontrolowali przebieg sportowej rywalizacji od pierwszych wyścigów. Pierwszy mecz obu tych drużyn również zakończył się wysokim zwycięstwem Abramczyk Polonii w stosunku 54:36.

Dzięki bezapelacyjnej wygranej w dwumeczu punkt bonusowy wędruje na konto drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego. Żużlowcy pokazali na torze ogromną determinację i zaprezentowali bardzo wysoką dyspozycję startową, co pozwoliło im na kontrolę spotkania. Gospodarze z Krosna starali się odrabiać straty, ale tego dnia rywale byli po prostu lepsi. Końcowy rezultat w pełni odzwierciedla układ sił na torze podczas tego ligowego starcia.

Kto zdobył najwięcej punktów w spotkaniu?

W barwach zwycięskiej ekipy Abramczyk Polonii Bydgoszcz zdecydowanym liderem okazał się Szymon Woźniak, który zdobył imponujące 14 punktów. Z perspektywy całego meczu znakomity występ zanotował również Maksymilian Pawełczak, dopisując do dorobku drużyny 13 oczek. Wiktor Przyjemski dorzucił dla swojego zespołu 9 punktów, a po 7 wywalczyli Kai Huckenbeck oraz Krzysztof Buczkowski. Stawkę w drużynie gości uzupełnił Kacper Andrzejewski z dorobkiem wynoszącym dwa punkty.

Z kolei zespół Cellfast Wilki Krosno opierał się głównie na zdobyczach punktowych Marcusa Birkemose, który ukończył zawody z 9 punktami. W trakcie wyścigów Tobiasz Musielak oraz Jason Doyle zapisali po 8 oczek, będąc kluczowymi ogniwami miejscowej drużyny. Luke Becker zgromadził w spotkaniu 5 punktów, Jakub Wieszczak 4, a Robert Chmiel 3. Radosław Kowalski wywalczył dla swojego zespołu zaledwie jeden punkt, co ostatecznie zamknęło zdobycze krośnian.