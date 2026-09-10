Top 10 kultowych momentów "The Oprah Winfrey Show". Dziennikarka świętuje jego 40-lecie

8 września 2026 roku minęło 40 lat od premiery "The Oprah Winfrey Show". Słynna dziennikarka pochodziła z biednej rodziny z Missisipi. W pogoni za marzeniami wyjechała do Chicago, gdzie wygrała casting na prezenterkę w lokalnej telewizji. Po fali sukcesów nadszedł czas, w którym jej autorski program podbił serca widzów w całej Ameryce.

"The Oprah Winfrey Show" kończy 40 lat

Po dołączeniu do lokalnej stacji WLS-TV, Oprah Winfrey szybko spotkała się z uznaniem przełożonych i sympatią widzów. Od jednego z kolegów przejęła do prowadzenia program, który z czasem zmienił nazwę na "The Oprah Winfrey Show". W 1985 roku obiecująca dziennikarka osiągnęła kolejny sukces, ale w... aktorstwie. Oprah była nominowana do Oscara w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa". Seria spektakularnych osiągnięć doprowadziła do tego, że jej talk show podbiło Amerykę.

Pierwszy nadany w całym kraju odcinek nosił tytuł "Jak poślubić mężczyznę lub kobietę według własnego wyboru" i ukazał się 8 września 1986 roku. To oznacza, że program zakończony w 2011 roku po 25 sezonach skończył już 40 lat. Najczęściej w studiu Oprah Winfrey gościła jej przyjaciółka, dziennikarka Gayle King - aż 141 razy. Jeśli chodzi o celebrytów, rekordzistką jest Céline Dion, która udzieliła Oprah łącznie 28 wywiadów. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie 10 najbardziej kultowych momentów w historii programu.

Zobacz też: Céline Dion wyszła do fanów w luksusowym wdzianku. Cena skórzanego kompletu robi wrażenie!

Michael Jackson przerywa milczenie (1993)

Największym zainteresowaniem w historii "The Oprah Winfrey Show" cieszyło się spotkanie z królem popu. W lutym 1993 roku Michael Jackson wystąpił w przerwie meczu Super Bowl, a kilka dni później zgodził się porozmawiać z Oprah w swoim pierwszym wywiadzie od 14 lat. Rozmowę dotyczącą m.in. jego trudnej relacji z ojcem i zmiany koloru skóry, obejrzało prawie 100 milionów widzów.

Wózek z tłuszczem (1988)

Na oficjalnej stronie internetowej Oprah Winfrey listę 20 najważniejszych według niej samej momentów otwiera słynny odcinek z 1988 roku. Po zgubieniu nieco ponad 30 nadprogramowych kilogramów prezenterka zaprezentowała w swoim studiu wózek z taką samą wagą zwierzęcego tłuszczu. Później żałowała tego odcinka. Doświadczyła efektu jo-jo i szybko przytyła z powrotem, a zastosowana przez nią dieta "optifast" została uznana za nieskuteczną.

Wizyta w Auschwitz (2006)

W 1996 roku prowadząca ogłosiła w swoim popularnym programie uruchomienie "Oprah's Book Club". Co miesiąc Oprah Winfrey polecała widzom wybraną książkę i omawiała ją potem na antenie. Według niektórych badań liczba książek sprzedanych dzięki poleceniu dziennikarki przekroczyła 50 milionów. W styczniu 2006 roku omawianą publikacją była "Noc" ocalałego z Holokaustu autora Eliego Wiesela. Wspólnie z 77-latkiem Oprah zwiedziła wtedy obóz Auschwitz-Birkenau.

Coming out Ellen DeGeneres (1997)

Popularne prowadzące swoje autorskie talk shows, Oprah Winfrey i Ellen DeGeneres, w latach 90. grały razem w serialu "Ellen", gdzie tytułowa bohaterka ujawniła, że jest lesbijką. Kilka godzin przed emisją właśnie tego odcinka prawdziwa Ellen również dokonała coming outu... na kanapie w "The Oprah Winfrey Show". Jak później wspominały obie panie, po emisji biuro programu Oprah otrzymało najwięcej nienawistnych wiadomości w swojej 25-letniej historii.

Tom Cruise skaczący po kanapie (2005)

W maju 2005 roku w studiu u Oprah pojawił się aktor Tom Cruise. Podekscytowany swoim związkiem z Katie Holmes zaczął skakać po kanapie! Gdyby wówczas istniały dzisiejsze media społecznościowe, śmiało można by mówić o viralu. Niektórzy podejrzewali, że gwiazdor znajdował się pod wpływem zakazanych substancji, a zaledwie miesiąc później zrobiło się o nim znowu głośno, gdy w innym wywiadzie nazwał psychiatrię "pseudonauką".

Zobacz galerię: Tak dziś wyglądają byłe pierwsze damy USA. Bush bawi wnuki, a spójrzcie na Obamę!

5

Mattie Stepanek (2001)

Na przestrzeni lat gośćmi Oprah wielokrotnie były osoby zmagające się z nietypowymi lub śmiertelnymi chorobami. Szczególnie jednak na kartach historii show zapisał się Mattie Stepanek. Chory od urodzenia na miopatię mitochondrialną chłopiec podzielił się z całą Ameryką swoimi wzruszającymi wierszami. Zmarł kilka lat po emisji programu, w wieku 14 lat.

Rozdanie samochodów (2004)

Nie brakowało też radosnych momentów. Jednym z najlepiej zapamiętanych była niespodzianka dla publiczności w studiu zrealizowana przez Oprah w 2004 roku. Produkcja programu celowo zaprosiła na widownię 276 osób, które nie posiadały auta, by każdej z nich wręczyć za darmo nowiutki samochód Pontiac G6.

Barack i Michelle Obama o byciu rodzicami (2011)

W ostatnim, 25. sezonie Oprah Winfrey przeprowadziła swój pierwszy wywiad z urzędującym aktualnie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Barack Obama wraz z żoną Michelle opowiedzieli przede wszystkim o życiu osobistym, w tym trudach rodzicielstwa w Białym Domu.

Konfrontacja z Freyem (2006)

W 2006 roku dziennikarskie śledztwo ujawniło, że pisarz James Frey dość mocno mijał się z prawdą w swoich wspomnieniach pt. "A Million Little Pieces". Twierdził, że spędził w więzieniu prawie 3 miesiące, jednak w rzeczywistości były to... 3 godziny. Wywiad u Oprah Winfrey został odebrany jako przykład profesjonalnego, rzetelnego dziennikarstwa, gdy prowadząca ostro skonfrontowała pisarza z faktami.

Ostatni odcinek (2011)

W ostatnim odcinku, o numerze 4561, Oprah Winfrey nie kryła wzruszenia. Postanowiła jednak nie przeznaczać tego programu na nic spektakularnego i w standardowym studiu skupiła się na wielkim podsumowaniu oraz podziękowaniach dla ekipy. Emisję poprzedził za to specjalny, spektakularny, dwuczęściowy program z udziałem tłumu gwiazd, m.in. Madonny i Beyonce.

Zobacz też: Trump zapłaci Amerykanom za wygrane wybory. "5 tys. dolarów dla każdego dorosłego"

Sonda Czy często oglądasz telewizję? Tak W granicach rozsądku Bardzo rzadko W ogóle