Jürgen Klopp bezlitośnie ocenia mecz otwarcia mundialu. Niemiec zmiażdżył grę obu drużyn

• Inauguracyjne starcie mistrzostw świata w 2026 roku obfitowało w rekordową liczbę wykluczeń, co błyskawicznie spotkało się z niezwykle surową reakcją Jürgena Kloppa.

• Były szkoleniowiec otwarcie skarcił przygotowanie taktyczne uczestników spotkania, nazywając widowisko wprost słabym i zwracając uwagę na ogromne zamieszanie panujące na murawie.

• Tak ostre słowa eksperta każą głęboko zastanowić się nad przyszłością reprezentacji Meksyku oraz RPA w trwających rozgrywkach, a także nad ich zdolnością do podniesienia się po tak brutalnej weryfikacji.

Jürgen Klopp ostro o taktyce w meczu Meksyk - RPA

Jürgen Klopp gościł w studiu stacji MagentaTV zlokalizowanym na obiekcie Estadio Azteca, gdzie zaprezentował niezwykle bezpośrednią opinię. Niemiecki szkoleniowiec podkreślił, że wydarzenie reklamowane jako piłkarskie święto przyniosło ogromne rozczarowanie pod kątem założeń taktycznych. Były trener angielskiego Liverpoolu jednoznacznie ocenił, że prezentując tak niską jakość, obie reprezentacje szybko pożegnają się z mistrzostwami.

„Taktycznie było to po prostu słabe spotkanie w wykonaniu obu drużyn” - powiedział bez wahania na antenie MagentaTV Jürgen Klopp.

Przeczytaj także: Mundial rozkręca się na dobre. Dziś na murawę wybiegną kolejni gospodarze turnieju

Doświadczony ekspert zauważył, że piłkarze na boisku poruszali się z gigantycznym chaosem, formacje nie zachowywały odpowiedniej spójności, a luki pomiędzy poszczególnymi graczami okazywały się zdecydowanie zbyt szerokie. Zdaniem byłego menedżera kontynuowanie podobnego stylu gry nieuchronnie doprowadzi do bolesnych w skutkach problemów w następnych spotkaniach.

Czerwone kartki dla RPA. Niemiecki trener krytykuje zespół

Największa fala krytyki spadła na afrykańską kadrę, która z powodu dwóch wyrzuceń z boiska kończyła rywalizację w zaledwie dziewięciu zawodników. Ekspert telewizyjny bardzo precyzyjnie przeanalizował źródła tej boiskowej wpadki. W opinii Niemca nadmierna ostrość w grze reprezentantów RPA była bezpośrednim efektem całkowitej bezradności oraz niemożności złapania właściwego tempa gry.

„RPA przez cały mecz w ogóle nie weszła w taki rytm, w którym można być naprawdę agresywnym. Kiedy byli agresywni, spóźniali się i dostawali kartki albo byli ogrywani” - stwierdził telewizyjny ekspert.

Bezwzględna diagnoza przeprowadzona przez utytułowanego trenera rzuca duży cień na szanse obu zespołów w trwającym turnieju. Nawet dwubramkowe zwycięstwo Meksykanów nie zatarło złego wrażenia po ich chaotycznym występie. Należy pamiętać, że w równoległym pojedynku w ramach grupy A reprezentacja Korei Południowej zwyciężyła z Czechami wynikiem 2:1, co dodatkowo zagmatwało układ sił w zestawieniu. Brak wyciągnięcia natychmiastowych wniosków ze słów wybitnego stratega może sprawić, że afrykańska i amerykańska ekipa pożegnają się z mundialem znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładały.

QUIZ. Polska na mundialach. Od Górskiego do Michniewicza. Sukcesy i blamaże Pytanie 1 z 24 Które miejsce na mundialu w 1974 roku zajęła Polska? 2 4 3 Następne pytanie