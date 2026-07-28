PZPN uruchamia darmową platformę ze spotkaniami. Koniec z uciążliwym szukaniem transmisji w internecie

Związek piłkarski zainicjował działanie nowatorskiej usługi PZPN+. Ma ona całkowicie zrewolucjonizować śledzenie krajowych rozgrywek piłkarskich.

Platforma ta pełni funkcję cyfrowego ośrodka rodzimej piłki, a jej użytkownicy nie muszą wnosić żadnych opłat. Zapewnia dostęp do bezpośrednich relacji wideo, nagrań archiwalnych oraz podsumowań spotkań, obejmujących zarówno najwyższe klasy rozgrywkowe, jak i zmagania na poziomie regionalnym.

Rozwiązanie przygotowane przez federację ma na celu definitywne rozwiązanie problemu z trudnościami w znalezieniu transmisji. Od teraz wszystkie istotne materiały wideo dotyczące polskich lig znajdą się w jednym, ogólnodostępnym miejscu.

Kluczowy krok w rozwoju polskiej piłki nożnej

Inicjatywa ma stanowić przełomowy moment dla krajowego futbolu, zmieniając dotychczasowy model odbioru wydarzeń sportowych. Uruchomiona przez Polski Związek Piłki Nożnej usługa PZPN+ została pomyślana jako uniwersalne środowisko skupiające entuzjastów piłki, przedstawicieli klubów oraz całą społeczność piłkarską. Przedstawiciele federacji nie kryją entuzjazmu, określając to wdrożenie jako wydarzenie bez precedensu.

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Uruchomienie PZPN+ to jeden z najważniejszych momentów w procesie cyfrowej transformacji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tworzymy rozwiązanie, które zmieni sposób funkcjonowania i postrzegania polskiej piłki. To projekt przełomowy

Podobnego zdania jest również Łukasz Wachowski. Sekretarz Generalny związku zaznaczył, że priorytetem jest budowa scentralizowanej przestrzeni, przeznaczonej dla sympatyków piłki nożnej zainteresowanych rozgrywkami na rozmaitych szczeblach.

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Naszym celem jest stworzenie jednego miejsca, w którym kibice będą mogli śledzić polską piłkę na każdym poziomie – od reprezentacji, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną i młodzieżową

Darmowe transmisje meczów ORLEN Ekstraligi Kobiet na nowej platformie

Wdrożenie projektu rozpoczyna się od prezentacji ORLEN Ekstraligi Kobiet. Już od inauguracyjnej kolejki zbliżającego się sezonu, pełen zestaw spotkań tych rozgrywek trafi do nowo powstałego serwisu. Użytkownicy zyskają możliwość śledzenia wszystkich potyczek w czasie rzeczywistym, a także odtwarzania powtórek i korzystania z bazy archiwalnej. Realizacja tego zamierzenia jest możliwa dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wykorzystujących między innymi kamery wspierane przez algorytmy sztucznej inteligencji.

W ramach PZPN+ budujemy cyfrowy dom polskiej piłki, w którym kibice otrzymają dostęp do transmisji na żywo, archiwum spotkań i skrótów. Dzięki wdrożeniu systemu kamer Spiideo możemy znacząco zwiększyć skalę produkcji transmisji

Kolejne ligi na PZPN+ w najbliższych miesiącach

Uruchomiony system przynosi korzyści nie tylko odbiorcom indywidualnym, lecz także stanowi istotne wsparcie dla samych drużyn. Kluby mogą liczyć na transmisje realizowane w profesjonalnym standardzie, co przełoży się na wzrost ich popularności, natomiast piony sportowe dostaną do dyspozycji niezbędne dane analityczne. Dodatkowo, zespoły zajmujące się komunikacją zyskają gotowe materiały wideo w postaci skrótów i bramek, gotowe do udostępnienia w kanałach społecznościowych.

Polski Związek Piłki Nożnej deklaruje, że to jedynie pierwszy etap szeroko zakrojonego przedsięwzięcia. W nadchodzącym czasie funkcjonalność platformy ma zostać rozszerzona o obsługę kolejnych lig oraz o dodatkowe opcje ułatwiające korzystanie z serwisu. Wszystkie te udogodnienia można już sprawdzić, wchodząc na witrynę internetową PZPNPLUS.PL.