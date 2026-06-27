Serowska w ultra skąpym bikini zaprezentowała ciążowy brzuszek. "Mama jest gotowa na urlop"

Wczorajszy dzień należał do nich! Dominika Serowska i Marcin Hakiel oficjalnie potwierdzili, że spodziewają się kolejnego dziecka. Uczestniczka ostatniej edycji show "Królowa przetrwania" i tancerz wychowują już razem swoją pierwszą wspólną pociechę, półtorarocznego synka Romeo, który jest ich oczkiem. Wiadomość o drugiej ciąży Dominiki Serowskiej lotem błyskawicy obiegła polski show-biznes.

Jak będę znowu w ciąży, nic nie powiem, ale będą znaki - obwieściła z przymrużeniem oka celebrytka pod postem ze zdjęciami, na których widać ją z ciążowym brzuszkiem.

Dominika Serowska w drugiej ciąży

Związek Dominiki Serowskiej z Marcinem Hakielem od samego początku budzi ogromne emocje w mediach, a para chętnie dzieli się kadrami ze swojego prywatnego życia. Najnowsza relacja Dominiki na Instagramie udowadnia, że kobieta kwitnie w ciąży i czuje się znakomicie. Tak radziła sobie z dzisiejszymi, sięgającymi niemal 40 stopni upałami.

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Serowska w bikini prezentuje brzuszek

Dzisiejsza pogoda w Polsce daje się we znaki absolutnie każdemu. Słupki rtęci w wielu miejscach kraju pokazują zawrotne 40 stopni Celsjusza. Taki afrykański upał potrafi zmęczyć, jednak Dominika Serowska znalazła idealny sposób na przetrwanie fali gorąca. Na swoim profilu na Instagramie, gdzie znajdziecie ją pod nickiem _de_bonbon_, gwiazda ostatniej edycji "Królowej przetrwania" opublikowała gorące selfie w lustrze. Przyszła mama zapozowała na nim w zmysłowym, czarnym bikini, które idealnie podkreśliło jej wyraźnie zaokrąglony ciążowy brzuszek.

"Mommy is ready for holiday" (Mama jest gotowa na urlop) - podpisała wymownie zdjęcie Dominika.

Wszystko wskazuje na to, że partnerka Hakiela zamiast narzekać na skwar, cieszy się letnią aurą. Trzeba przyznać, że druga ciąża wyjątkowo jej służy.