Antonio Milić opuszcza Lech Poznań. Gdzie zagra utytułowany obrońca?

Koniec kontraktu w stolicy Wielkopolski

Umowa chorwackiego zawodnika wygasa dokładnie 30 czerwca. Strony prowadziły od dłuższego czasu zaawansowane negocjacje dotyczące jej przedłużenia na kolejne sezony. Władze klubu przedstawiły kilka propozycji nowego kontraktu. Zawodnik jednak konsekwentnie odrzucał te oferty, domagając się innych warunków współpracy. Ostatecznie w sobotę oficjalnie poinformowano o braku porozumienia.

Rozstanie oznacza koniec pewnej epoki w defensywie poznańskiego zespołu. Defensor trafił do drużyny w połowie sezonu 2020/21 i szybko stał się jej podstawowym ogniwem. Przez pięć i pół roku regularnie występował na boiskach Ekstraklasy. Jego odejście zmusza sztab szkoleniowy do poszukiwania nowych rozwiązań w formacji obronnej. Zespół traci niezwykle doświadczonego gracza przed kolejnymi rozgrywkami.

„Bardzo dziękujemy Antonio za reprezentowanie niebiesko-białych barw. Był to jeden z liderów w naszej szatni, a także na boisku, gdzie dawał ogromne doświadczenie, szczególnie w grze defensywnej. Odchodzi od nas zawodnik utytułowany, który był przy wszystkich naszych ostatnich sukcesach. Dzisiaj się rozstajemy, takie jest piłkarskie życie, zdecydowaliśmy o pójściu inną drogą” – ogłosił dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa.

Jakie sukcesy odniósł piłkarz w Polsce?

Trzydziestoletni stoper z Bałkanów ma za sobą niezwykle owocny okres w polskiej lidze. W barwach popularnego klubu rozegrał łącznie aż 179 oficjalnych meczów we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdołał strzelić dla wielkopolskiej drużyny 13 bramek. Był filarem obrony podczas kluczowych spotkań na arenie krajowej i międzynarodowej. Znacząco przyczynił się do historycznego awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Reprezentant Chorwacji opuszcza Polskę jako niezwykle utytułowany zawodnik klubowy. Podczas swojej gry w Wielkopolsce trzykrotnie sięgał po najważniejsze trofeum w kraju, wygrywając mistrzostwo Polski w latach 2022 oraz 2025 i 2026. Dzięki tym triumfom na stałe zapisał się w historii poznańskiej piłki nożnej. Teraz trzydziestodwuletni zawodnik będzie musiał poszukać nowego pracodawcy przed startem kolejnego sezonu. Decyzja o tym, gdzie ostatecznie zagra, nie została jeszcze podjęta.