Olga Szomańska ostro o współpracy z Piotrem Rubikiem. Jego żona natychmiast odpowiedziała

Olga Szomańska i Piotr Rubik stworzyli niezapomniane hity

Przed laty Olga Szomańska należała do kluczowych postaci współtworzących muzyczny fenomen Piotra Rubika. W 2005 roku wokalistce powierzono wykonanie głównej żeńskiej partii solowej w słynnym oratorium "Tu Es Petrus".

Szeroka publiczność usłyszała ją wówczas w monumentalnym hicie "Niech mówią, że to nie jest miłość". Gigantyczny sukces tego utworu sprawił, że przed artystką otworzyły się drzwi do kolejnych fascynujących projektów. W następnych latach piosenkarka prężnie rozwijała swoją ścieżkę zawodową na deskach teatrów oraz estradach muzycznych, śpiewając chociażby u boku legendarnego Andrei Bocellego.

Olga Szomańska ocenia dawną współpracę z Piotrem Rubikiem

Goszcząc w studiu Polskiego Radia RDC, Olga Szomańska zdecydowała się powrócić wspomnieniami do czasów wspólnej pracy z popularnym kompozytorem. Jak zaznaczyła w wywiadzie, z upływem miesięcy stosunki pomiędzy dyrygentem a liczną grupą jego współpracowników uległy wyraźnemu ochłodzeniu.

Piotr bardzo dbał o swój PR i w pewnym momencie już jakby myśmy mu przestali być do czegokolwiek potrzebni tak naprawdę, co jakby miało swoje dalsze konsekwencje w rozstaniu, ponieważ zaufał ogromnej ilości złych osób, które gdzieś go poprowadziły i rzeczywiście jakby po jednej stronie barykady byliśmy my, czyli wszyscy odtwórcy jego muzyki, ale też twórcy, bo myśmy to wykonawcy, ale też myśmy to tworzyli, orkiestra, chór, autor tekstu Zbigniew Książek, a po drugiej stronie barykady był tylko Piotr.

Takie gorzkie słowa padły z ust Olgi Szomańskiej na antenie Polskiego Radia RDC. Równocześnie gwiazda zaznaczyła, że czas spędzony przy tych muzycznych przedsięwzięciach przyniósł jej wiele wspaniałych znajomości na całe życie.

Czy to mu się opłacało? Ja tego nie wiem. Mnie się opłacało na pewno poznać wspaniałych ludzi i takimi ludźmi jest Janusz Radek, Maciej Miecznikowski, Przemek Branny, Joanna Słowińska i Dorota Jarema, których całym sercem kocham.

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Agata Rubik reaguje na zarzuty piosenkarki

Szczere wyznanie artystki wywołało natychmiastowe poruszenie w mediach społecznościowych. Do medialnej dyskusji błyskawicznie włączyła się żona muzyka, która postanowiła publicznie skomentować zarzuty piosenkarki. Agata Rubik zamieściła w sieci wymowny wpis.

To strasznie słabe Olga :) nic nie jest czarno białe, myślałam że akurat Ty o tym wiesz. Ty za to uwierzyłaś złym ludziom. I to prawda byliście po obu stronach barykady, ale Piotr wcale nie był tam sam. Wszystkiego dobrego, głos masz piękny

Taki komentarz opublikowała Agata Rubik w odpowiedzi na słowa wokalistki. Mimo że od największej fali popularności oratoriów Piotra Rubika minęło już mnóstwo czasu, najświeższa wypowiedź jego dawnej gwiazdy udowadnia, że stare emocje wciąż nie opadły. Okazuje się, że po latach ocena zakulisowych realiów tamtej kooperacji bywa dla obu stron zupełnie odmienna.