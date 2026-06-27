Turniej WTA w Eastbourne wygrywa Madison Keys. Zobacz jak przebiegał wielki finał

Madison Keys zdobywa kolejny tytuł

Finałowe spotkanie na trawiastych kortach w Eastbourne dostarczyło kibicom sporo emocji. Amerykanka Madison Keys rozegrała decydujący mecz przeciwko niemieckiej tenisistce Tatjanie Marii. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:5, 6:4 na korzyść reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Zawodniczka grająca z numerem drugim potwierdziła swoją wysoką dyspozycję na tej nawierzchni. Zwycięstwo nie przyszło łatwo, ale kluczowe momenty spotkania należały do faworytki.

Dla 31-letniej Keys jest to bardzo znajome i szczęśliwe miejsce na tenisowej mapie. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych wygrała ten konkretny turniej już po raz trzeci w swojej karierze. Wcześniej triumfowała na tych samych brytyjskich kortach w 2014 i 2023 roku. Łącznie w całym swoim profesjonalnym dorobku sięgnęła już po jedenaście mistrzowskich tytułów. Jest to jednocześnie jej pierwszy wygrany turniej w bieżącym sezonie startowym.

Jak poradziła sobie Katarzyna Piter?

Podczas turnieju rangi WTA 250 kibice mogli śledzić również występy z polskim akcentem. Katarzyna Piter zaprezentowała się w pierwszej rundzie gry podwójnej podczas tych trawiastych zmagań. Polska tenisistka stworzyła na korcie turniejowy duet z rosyjską zawodniczką Marią Kozyriewą. Niestety, ich udział w deblowej rywalizacji w Eastbourne zakończył się już na samym początku zawodów. Rywalki postawiły bardzo trudne warunki w decydujących fragmentach meczu.

Przeciwniczkami polsko-rosyjskiej pary były Holenderka Isabelle Haverlag oraz Brytyjka Maia Lumsden. Pierwszy set zakończył się wygraną Piter i jej partnerki w stosunku 6:3. W drugiej partii przeciwniczki zdołały jednak odwrócić losy spotkania i pewnie zwyciężyły 6:4. O awansie musiał zadecydować decydujący tie-break, w którym para Haverlag i Lumsden triumfowała 10-4. Tym samym polska deblistka definitywnie pożegnała się z turniejem w pierwszej fazie.