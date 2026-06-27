Zyski z mundialu 2026? Eksperci wskazują krótki termin

Spadki rezerwacji w miastach organizatorach

Według informacji przekazanych przez Greater Toronto Hotel Association zainteresowanie noclegami podczas mundialu 2026 rozczarowuje hotelarzy. W drugiej połowie czerwca rezerwacje hotelowe w Toronto wynosiły 82 proc., podczas gdy w zeszłym roku było to 83 proc. Z kolei w trzecim tygodniu czerwca liczba rezerwacji spadła z 86 proc. w zeszłym roku do 72 proc. obecnie.

Podobna tendencja jest zauważalna w Vancouver. W tym mieście czerwcowe rezerwacje były niższe o 20 procent rok do roku. Zdaniem ekspertów z branży, w tym Sary Anghel z Greater Toronto Hotel Association, problem wynika między innymi z decyzji FIFA o zwalnianiu blokad na duże partie pokojów hotelowych, jak i rezygnacji firm z organizacji lokalnych konferencji biznesowych na rzecz innych miesięcy.

"Wiele z nich mogło przenieść swoje kongresy i konwencje na maj lub czekają na zakończenie mundialu" – wskazała Anghel, cytowana przez agencję The Canadian Press.

Gdzie trafią wydatki kibiców?

Z analizy Bank of Montreal wynika, że największe finansowe korzyści odniosą mniejsze podmioty, jak bary czy restauracje zlokalizowane przy strefach kibica. Oszacowano, że aż 80 proc. wydatków kibiców zostanie zrealizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Do Kanady trafi niecałe 10 procent całej kwoty, a reszta zostanie wydana w Meksyku, co jest ściśle związane z rozmiarami infrastruktury stadionowej.

W Stanach Zjednoczonych również widać spadki liczby wyjazdów w związku ze spodziewanym mundialem 2026. American Hotel & Lodging Association (AHLA) podało już w maju, że niemal 80 proc. hoteli ma słabsze rezerwacje w sezonie letnim. Oprócz kwestii bazy noclegowej analitycy z amerykańskich i kanadyjskich instytucji dostrzegają problemy finansowe państw będących gospodarzami, przywołując jako przestrogę zadłużenie Montrealu po Igrzyskach w 1976 r.