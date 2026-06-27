Turniej WTA w Bad Homburg wygrywa Muchova. Co powstrzymało rywalkę w finale?

Finał przerwany przez kontuzję japońskiej zawodniczki

Rozstawiona z numerem czwartym czeska zawodniczka triumfowała w prestiżowych zawodach rangi 500 rozgrywanych na niemieckich kortach trawiastych. Decydujące starcie zakończyło się niespodziewanym kreczem. Grająca z szóstką Naomi Osaka zrezygnowała z dalszej gry przy stanie 6:1, 1:0 dla swojej przeciwniczki. Przyczyną takiej decyzji był uraz stopy, na który uskarżała się zawodniczka z Japonii.

Była to już szósta bezpośrednia rywalizacja obu tenisistek na światowych kortach. Wcześniej lepszym bilansem mogła pochwalić się była liderka rankingu, której obecnym szkoleniowcem jest Tomasz Wiktorowski. Dzięki sobotniemu zwycięstwu Czeszka wyrównała stan bezpośrednich pojedynków na 3-3. To jej trzeci wygrany turniej w profesjonalnej karierze, a drugi w trwającym sezonie po sukcesie w Dosze.

Z kim przegrała Iga Świątek w Niemczech?

Pierwszy w karierze triumf na nawierzchni trawiastej zagwarantował zwyciężczyni awans do czołowej dziesiątki światowego zestawienia. W najnowszym notowaniu rankingu zajmie dziewiątą pozycję. Warto zaznaczyć, że finałowe spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11, czyli o dwie godziny wcześniej niż pierwotnie planowano. Organizatorzy zdecydowali się na tę zmianę z powodu zapowiadanych ekstremalnych upałów.

Wysokie temperatury wpłynęły już na piątkowy półfinał, w którym Czeszka mierzyła się z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruseową. Mecz został przerwany na półtorej godziny po pierwszym secie, gdyż termometry wskazały 38 stopni Celsjusza. W turnieju brały udział również polskie tenisistki. Najwyżej rozstawiona Iga Świątek po wolnym losie w pierwszej rundzie, uległa w kolejnej fazie Amerykance Emmie Navarro 5:7, 6:2, 3:6, a Magdalena Fręch odpadła na początku zmagań po porażce 4:6, 1:6 z Osaką.