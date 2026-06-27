Gwiazdy chwalą się świadectwami dzieci. Syn Rutkowskiego pokazał czerwony paskek. A inni?

Świadectwa z czerwonym paskiem u dzieci Mai i Krzysztofa Rutkowskich, Dariusza Michalczewskiego oraz Karola Nawrockiego

Tegoroczne rozdanie cenzurek przyniosło mnóstwo radości w domach znanych osobistości. W sieci swoimi edukacyjnymi osiągnięciami pochwalili się między innymi potomek Krzysztofa i Mai Rutkowskich, córka Dariusza Michalczewskiego oraz latorośl prezydenta Karola Nawrockiego.

We wszystkich tych przypadkach uczniowie zdobyli dokumenty z oznaczonym wyróżnieniem. Dumni opiekunowie udostępnili w internecie zdjęcia i słowa uznania, zwracając uwagę, że świetne oceny stanowią bezpośredni efekt wielomiesięcznej i rzetelnej nauki.

Małgorzata Tomaszewska o edukacji syna. Gwiazda telewizji pokazała świadectwo z drugiej klasy

Prezenterka TVN podeszła do kwestii edukacji w znacznie szerszym kontekście. Małgorzata Tomaszewska udostępniła w sieci fotografie z synem i wyraźnie zaznaczyła, że szkolna rzeczywistość to nie tylko walka o najwyższe oceny w dzienniku. W jej opinii ogromną wartość mają także nawiązywane relacje, zbierane doświadczenia oraz systematyczne kroki ku dorosłości, a chłopiec po zamknięciu drugiej klasy może z radością udać się na letni wypoczynek.

Karolina Gorczyca pęka z dumy. Córka aktorki właśnie zakończyła szkołę podstawową

Koniec czerwca przyniósł ogromne wzruszenie również u popularnej artystki. Karolina Gorczyca pochwaliła się w sieci wspólnym kadrem z córką Marią, która właśnie zamknęła za sobą wieloletni etap edukacji w szkole podstawowej. Aktorka nie kryła zdziwienia niezwykle szybkim upływem czasu, a przy okazji pogratulowała całej rzeszy tegorocznych absolwentów i życzyła im pełnej regeneracji sił.

Synowie Anety Zając to już absolwenci podstawówki. Szkoła oficjalnie doceniła aktorkę

Piątkowe rozdanie cenzurek było niezwykle ważne także w życiu znanej aktorki. Jej nastoletni bliźniacy, Michał oraz Robert, właśnie zakończyli długoletnią edukację w murach szkoły podstawowej. Dumna mama cieszyła się z osiągnięć chłopców, a dodatkowo sama otrzymała od dyrekcji oficjalne podziękowania za nieustanne zaangażowanie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu klasy.

Zobacz także: Aneta Zając schudła i pozuje w czarnej mini. Gwiazda serialu przeszła niesamowitą przemianę

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się edukacyjnym debiutem. Jej starsza córka przyniosła pierwsze świadectwo

Zwieńczenie tegorocznych zajęć dydaktycznych miało dla tancerki i aktorki niezwykle symboliczny wymiar. Gwiazda z wielką radością poinformowała swoich obserwatorów, że jej starsza pociecha przyniosła do domu swoje pierwsze w życiu świadectwo szkolne.

Koniec szkolnej nauki i początek lata. Dzieci gwiazd ruszają na upragnione wakacje

Chociaż to tekturowe dokumenty grały główne role podczas piątkowych apeli, obecnie młodzież myśli już o zupełnie innych aktywnościach. Zwieńczenie wielu miesięcy spędzonych w ławkach oznacza oficjalny start sezonu letniego, który przyniesie uczniom upragniony relaks, dalekie wyjazdy oraz wyczekiwany czas z rodziną.

Mała Ania o powrocie do show-bizu, "Królowej przetrwania" i "Warsaw Shore". Pokaże dzieciom program? | WYWIAD ESKA