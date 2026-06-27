Nergal spotkał hollywoodzkiego przystojniaka na festiwalu w Oslo. Nie szczędził mu komplementów

Behemoth zagrał na Tons of Rock

W piątek Behemoth pojawił się na scenie Vampire Stage podczas norweskiego festiwalu Tons of Rock. Zespół rozpoczął swój występ o godzinie 18:25 i przez godzinę prezentował materiał przed zgromadzoną publicznością.

To jeden z największych festiwali rockowych w Norwegii, który co roku przyciąga tysiące fanów ciężkich brzmień oraz gwiazdy światowej sceny muzycznej.

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Niespodziewane spotkanie Nergala i Keanu Reevesa

Po zakończeniu występu Nergal spotkał na terenie festiwalu Keanu Reevesa. Aktor znany z takich produkcji jak "John Wick" czy "Matrix" pojawił się w Oslo jako basista zespołu Dogstar, który również występował podczas wydarzenia.

Muzycy wykorzystali okazję do wspólnej fotografii. Zdjęcie trafiło do mediów społecznościowych lidera Behemotha.

Nergal o Keanu Reevesie: "Mamy już zwycięzcę"

Do opublikowanej fotografii Nergal dołączył krótki wpis, w którym nie krył sympatii do hollywoodzkiego gwiazdora.

To było naprawdę świetne spotkać tego dżentelmena wczoraj na Tons of Rock. Gdyby kiedykolwiek zorganizowano konkurs na najbardziej skromną i stąpającą twardo po ziemi gwiazdę filmową na świecie, mielibyśmy już zwycięzcę

- napisał Nergal na Instagramie.

Keanu Reeves od lat cieszy się opinią jednego z najbardziej życzliwych i skromnych aktorów w branży filmowej.

Wspólne zdjęcie obiegło media społecznościowe

Wspólna fotografia dwóch znanych postaci ze świata muzyki i filmu wzbudziła duże zainteresowanie internautów. Fani zwracali uwagę nie tylko na samo spotkanie, ale również na ciepłe słowa, które Nergal skierował pod adresem aktora.

Dla uczestników festiwalu Tons of Rock był to kolejny dowód na to, że wydarzenie przyciąga nie tylko największe zespoły rockowe i metalowe, ale także gwiazdy światowego kina.

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