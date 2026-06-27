Wisła Kraków przegrywa w sparingu. Zaskakujący wynik meczu z pierwszoligowcem

Przebieg meczu i składy drużyn

Trener Mariusz Jop i szkoleniowiec Bruk-Betu Marcin Brosz wystawili po dwie różne jedenastki na każdą połowę. Bramki dla krakowian zdobyli James Igbekeme (65. min), Jordi Sanchez (67. min) oraz Raoul Giger (73. min). Dla ekipy z Niecieczy trafiali Kamil Zapolnik z rzutu karnego w 14. minucie, Oliwier Sławiński w 53., Dominik Biniek w 62. oraz Ivan Durdov w 85. minucie. Obydwa kluby przygotowują się wspólnie do sezonu w ośrodku w Woli Chorzelowskiej.

W krakowskiej drużynie zabrakło trzech podstawowych zawodników: Angela Rodado, Juliusa Ertlthalera i Dario Grujicia. Kibice mogli jednak zobaczyć nowe twarze w zespole. Swoje pierwsze minuty na boisku zanotowali bramkarz Marcel Łubik z Górnika Zabrze oraz obrońca Maxence Maisonneuve, który wcześniej reprezentował belgijski klub RAAL La Louviere. Sztab szkoleniowy skupił się na testowaniu poszczególnych formacji.

Z kim zagra Wisła w sparingach?

Zespół ma zaplanowane jeszcze pięć spotkań kontrolnych przed startem sezonu 2026/27. Najbliższym rywalem będzie Puszcza Niepołomice (1 lipca), a następnie czeski MGK Karvina (4 lipca). Wyjątkowym wydarzeniem będzie mecz z walijskim Wrexham AFC zaplanowany na 11 lipca, który uświetni oficjalne obchody 120-lecia klubu. Dzień po tym jubileuszowym spotkaniu krakowianie zmierzą się z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Ostatnim etapem przygotowań do startu rozgrywek będzie potyczka z czeskim zespołem SK Artis Brno, zaplanowana dokładnie na 18 lipca. Sztab szkoleniowy wykorzysta ten czas na ostateczne zgranie formacji. Nowy sezon ekstraklasy krakowski zespół zainauguruje 26 lipca meczem na własnym stadionie z GKS Katowice. Wszyscy zawodnicy liczą na udane wejście w ligowe rozgrywki po intensywnym okresie przygotowawczym.