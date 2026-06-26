Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu zostaną rodzicami! W sieci znalazły się urocze zdjęcia

Gwiazdy dzielą się informacjami o powiększeniu rodziny

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych pojawia się wiele pozytywnych informacji dotyczących narodzin w świecie polskiego show-biznesu. Część znanych osobistości po raz pierwszy powita na świecie potomka, podczas gdy inni powiększą swoje już istniejące rodziny. W drugiej połowie maja Izabela Janachowska (39 l.) oraz jej mąż Krzysztof Jabłoński (67 l.) ogłosili, że spodziewają się kolejnego dziecka. Ich 7-letni syn, Christopher Alexander, zyska niedługo młodsze rodzeństwo.

Do grona rodziców, którzy spodziewają się drugiego dziecka, dołączyli także aktorzy Malwina Buss (34 l.) i Tomasz Włosok (35 l.). Oczekiwanie na nową pociechę para ogłosiła na Instagramie, a przypomnijmy, że ich pierwsze dziecko, córka Jagoda, przyszła na świat w 2019 roku. Z kolei Aleksandra Grysz (32 l.), prezenterka znana z programu "Pytanie na śniadanie", również odlicza czas do porodu. Wraz z Tomaszem Tylickim (39 l.) wychowują już półtorarocznego synka Tymka, a dziennikarz posiada także 11-letnią córkę z poprzedniego związku.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska ponownie zostaną rodzicami

W piątkowe popołudnie kolejna para z polskiego show-biznesu podzieliła się wspaniałą wiadomością. Dominika Serowska (33 l.), partnerka Marcina Hakiela (43 l.), opublikowała na Instagramie wzruszający post, w którym poinformowała o swojej ciąży. Nie ukrywała przy tym ogromnego szczęścia.

"Jak będę znowu w ciąży, nic nie powiem, ale będą znaki" - napisała z poczuciem humoru pod serią ciążowych zdjęć.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska to jedna z najpopularniejszych par w polskim świecie rozrywki, która chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym zarówno przed obiektywami aparatów, jak i w sieci. Para często publikuje szczegóły ze swojego życia codziennego na platformach społecznościowych, a więc nic dziwnego, że informacja o ciąży również pojawiła się na Instagramie.

Dla Dominiki Serowskiej będzie to drugie dziecko, po narodzinach syna Romeo pod koniec 2024 roku, który stał się częstym gościem na profilach swoich rodziców. Z kolei Marcin Hakiel ma już dwoje dzieci ze związku z Katarzyną Cichopek (43 l.) - blisko 17-letniego Adama i 12-letnią Helenę.

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