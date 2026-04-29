Rekord punktów Eurowizji. Ten wynik przeszedł do historii

Niesamowite 758 punktów. Salvador Sobral zaczarował Europę

Kiedy myślisz o Eurowizji, przed oczami zapewne masz błyszczące stroje, skomplikowane choreografie i wybuchy ognia. Tymczasem absolutny rekord punktowy całego konkursu należy do występu, który był tego całkowitym zaprzeczeniem. Czy pamiętasz 2017 rok i skromnego chłopaka z Portugalii, który zaśpiewał z małej sceny pośrodku publiczności?

Salvador Sobral, wykonując jazzującą balladę "Amar pelos dois" (napisaną przez jego siostrę Luísę), zdobył łącznie aż 758 punktów! To wynik, który do dziś pozostaje niepobity. Co ciekawe, artysta zdominował obie tablice wyników – zdobył 382 punkty od profesjonalnych jurorów oraz 376 punktów w głosowaniu telewidzów. Dla wiernych fanów konkursu był to moment historyczny z jeszcze jednego powodu. Zwycięstwo Sobrala zakończyło najdłuższą w dziejach Eurowizji passę bez wygranej. Portugalia czekała na swój pierwszy triumf aż 53 lata, od swojego debiutu w 1964 roku!

ZOBACZ TAKŻE: Największe niesprawiedliwości na Eurowizji. Oni powinni wygrać?

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Magia liczb, czyli co zmienił nowy system głosowania

Dla laika liczba 758 może wydawać się po prostu duża, ale dlaczego nikt wcześniej nie zbliżył się do takiego pułapu? Sekret tkwi w rewolucji regulaminowej, którą Europejska Unia Nadawców (EBU) wprowadziła w 2016 roku. To właśnie wtedy rozdzielono głosy jury i widzów, co sprawiło, że pula punktów do zdobycia w finale wzrosła niemal dwukrotnie.

Zanim wprowadzono te zmiany, królem punktacji był zupełnie inny artysta. Warto przypomnieć jego osiągnięcie. W 2009 roku w Moskwie triumfował reprezentant Norwegii, Alexander Rybak. Jego energetyczny utwór "Fairytale" zdobył aż 387 punktów w starym systemie głosowania. Rybak wygrał z miażdżącą przewagą – zdobył o 169 punktów więcej niż zdobywczyni drugiego miejsca! Taka różnica punktowa do dziś imponuje analitykom festiwalu.

Kto zgarnął najwięcej od telewidzów?

Zwycięstwo w Eurowizji to zawsze wypadkowa dwóch sił: oceny ekspertów i sympatii publiczności. O ile Salvador Sobral dzierży rekord sumaryczny, to w historii zapisali się też inni rekordziści, których pokochali sami widzowie. Czy wiesz, do kogo należy rekord w samym tylko głosowaniu publiczności?

W 2022 roku ukraiński zespół Kalush Orchestra, wykonujący utwór "Stefania", otrzymał od telewidzów oszałamiające 439 punktów na 468 możliwych do zdobycia w tamtym czasie. Daje to niewiarygodny wynik prawie 94% maksymalnego poparcia od publiczności. To doskonały przykład na to, jak ogromny wpływ na końcowe wyniki mają emocje i bezpośrednia więź z europejską widownią.