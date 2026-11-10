Sebastian Fabijański chce pomnika dla policjantów z Krakowa. Pomysł podzielił internautów. Aktor odpowiedział

Sebastian Fabijański nie przeszedł obojętnie obok tragicznych zdarzeń, jakie miały miejsce w sobotę w Krakowie. Aktor w szczególności postanowił docenić heroiczną postawę policjantów, Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, którzy zatrzymali uzbrojonego napastnika w Krakowie, ryzykując własne życie. Aby docenić ich oddanie służbie, dziennikarz Krzysztof Stanowski uruchomił w sieci zbiórkę, która przekroczyła już 7 milionów złotych.

Fabijański poruszony zdarzeniami w Krakowie

Aktor, a prywatnie znajomy Stanowskiego, wpadł na pomysł, by docenić policjantów w symboliczny sposób. Za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępnił wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę, przedstawiającą postać klęczącego Jakuba Kulika z fotografii, która obiegła media społecznościowe.

Tak widzę skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej w Krakowie - napisał.

Pomysł znalazł swoich zwolenników. Post Fabijańskiego polubiło ponad 30 tys. osób. Wśród komentarzy nie zabrakło głosów, że hołd należy się obu funkcjonariuszom, nie tylko jednemu. Aktor zabrał głos.

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Fabijański chce postawić pomnik policjantom z Krakowa

Sebastian Fabijański zareagował na komentarze, że pomnik powinien przedstawiać dwóch policjantów. Aktor podkreślił, że dla niego rzeźba na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej miałaby wymiar symboliczny.

Wiem, że policjantów było dwóch i obaj zasługują na osobne pomniki, ale ten jeden byłby pięknym symbolem ICH heroizmu. Obojętnie czyją twarz by nosił - czy starszego posterunkowego Jakuba Kulika, czy starszego posterunkowego Artura Morańskiego - wyjaśnił w komentarzu.