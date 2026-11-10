Tak zaczynała się medialna przygoda Klaudii Kardel. Z Zanzibaru do show-biznesu

Klaudia "Launo" Kardel po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę szerszej publiczności dzięki udziałowi w czwartej edycji popularnego reality show "Hotel Paradise". Zanim trafiła do programu, mieszkała w Warszawie i pracowała jako piercerka, zajmując się wykonywaniem piercingu. Już wtedy wyróżniała się charakterystycznym wyglądem, licznymi tatuażami i kolczykami. Jej udział w programie TVN7 sprawił, że stała się rozpoznawalna, a widzowie zaczęli śledzić jej dalsze losy również poza ekranem.

Radio Eska - Z "Top Model" do"Love Island" lub "Hotelu Paradise". Oni szukali miłości na gorącej wyspie

Bezkompromisowość i silny charakter. Dlaczego Launo wzbudzała tak wielkie emocje?

Uczestniczka czwartej odsłony formatu "Hotel Paradise" błyskawicznie stała się jedną z najbardziej wyrazistych postaci w historii programu. Widzowie i fani show cenili ją przede wszystkim za to, że nie bała się mówić wprost tego, co myśli. W świecie telewizyjnych rozrywek wyróżniała się bezkompromisowością, mocnym charakterem oraz ciętym językiem. Jej wyraziste reakcje oraz relacje tworzone na ekranie wywoływały gorące dyskusje w sieci.

Co dzisiaj robi gwiazda popularnego show? Nowe wyzwania i samotne macierzyństwo

Udział w "Hotelu Paradise" przyniósł Klaudii Kardel rozpoznawalność i sprawił, że jej popularność w mediach społecznościowych zaczęła rosnąć. Po zakończeniu programu rozwijała swoją działalność zawodową, otwierając własny salon piercingu. Z czasem zgromadziła też liczne grono obserwatorów, którzy śledzą nie tylko jej zawodowe poczynania, ale również życie prywatne. Na początku 2025 roku Klaudia została mamą synka o imieniu Noah. Chłopca wychowuje samodzielnie, a swoimi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem chętnie dzieli się z obserwatorami w mediach społecznościowych.

Niesamowita metamorfoza Klaudii Kardel. Tak zmieniał się jej wygląd przez lata

Klaudia Kardel od czasu udziału w "Hotelu Paradise" niejednokrotnie eksperymentowała ze swoim wyglądem. Liczne tatuaże, kolczyki i wyrazisty styl od dawna są jej znakami rozpoznawczymi. Celebrytka nie ukrywa również, że korzystała z chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. W 2021 roku przeszła rozległą liposukcję, podczas której usunięto tkankę tłuszczową m.in. z brzucha, pleców i ud, a następnie wykorzystano ją do wymodelowania pośladków. Zdecydowała się także na powiększenie piersi i ust. Klaudia otwarcie opowiadała o swoich zabiegach, podkreślając, że zmiany w wyglądzie były jej świadomym wyborem. Zobacz, jak Launo prezentuje się dziś!