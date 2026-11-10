Filip z "Hotelu Paradise 13" obgadywał ją za plecami. Wiktoria zabrała głos po programie

Filip Kuliński mierzy się z krytyką po udziale w "Hotelu Paradise 13"

Udział w trzynastej edycji "Hotelu Paradise" przysporzył Filipowi Kulińskiemu wielu problemów. Młody mężczyzna wzbudzał ogromne kontrowersje zarówno podczas pobytu w Tajlandii, jak i już po zakończeniu zdjęć i powrocie do Polski. Dwudziestopięciolatek pochodzący ze Żnina w ekspresowym tempie stał się w rajskiej willi jedną z najbardziej polaryzujących osób. Tworzył tam pełną napięć i zawirowań parę z Nadią, a ponadto regularnie wdawał się w ostre konflikty z pozostałymi mieszkańcami hotelu. Głośna kłótnia z Królikiem, utarczki słowne z Michałem oraz nieudane relacje z programowymi partnerkami doprowadziły do tego, że reszta grupy zaczęła się od niego stopniowo izolować.

Prawdziwe problemy zaczęły się jednak dopiero po zakończeniu emisji odcinków z jego udziałem. Widzowie ostro skrytykowali uczestnika w sieci i zarzucili mu narcyzm, przez co Filip musiał zablokować możliwość dodawania komentarzy na swoich profilach społecznościowych. W zorganizowanej sesji pytań i odpowiedzi mężczyzna sam ocenił, że spadający na niego hejt jest w pełni zasłużony, a telewizyjny występ boleśnie zweryfikował jego dotychczasowe znajomości. Odwróciło się od niego szerokie grono kolegów, a całkowity kontakt zerwali z nim między innymi Kuba oraz Nadia. Bohater show deklaruje jednak, że dostrzega własne przewinienia i próbuje nad sobą pracować.

Wiktoria z "Hotelu Paradise 13" reaguje na zachowanie Filipa

Podczas pobytu w willi Filip nie miał oporów przed ocenianiem innych mieszkańców za ich plecami. Otwarcie i prosto w twarz krytykował w zasadzie głównie Królika, natomiast w przypadku pozostałych osób przyjmował zupełnie inną taktykę. Szczególnie mocno obrywało się jego bliskim hotelowym znajomym, czyli Wiki oraz Fifiemu. Uczestnik notorycznie zarzucał im brak szczerości, knucie przeciwko reszcie grupy oraz wcześniejszą ustawkę. Jak się później okazało, ani Wiktoria, ani Fifi nie mieli pojęcia o większości tych wypowiedzi, a prawda wyszła na jaw dopiero po czasie. Jak do tych rewelacji odniosła się sama zainteresowana?

Hotel Paradise 13 - wielka kłótnia Fifiego i Wiktorii

Nigdy nie powiedziałam, że nie daję drugich szans. Jeśli chodzi o sytuację w hotelu to rozmawialiśmy na ten temat milion razy. Filip sam dużo wcześniej wyjaśnił mi parę kwestii przede wszystkim mnie przeprosił. Dla mnie to jest istotne - szczera rozmowa, świadomość swoich błędów i wyjaśnienie sobie pewnych spraw. Nie potrzebuję publicznego rozliczania. Dwie żmije w jednym miejscu? Cóż, niektóre połączenia najwyraźniej budzą większe emocje niż powinny.

Obserwatorzy programu wciąż mają problem ze zrozumieniem tak łagodnej postawy uczestniczki. Zdaniem wielu internautów Filip swoim zachowaniem nie zasłużył na tak dużą wyrozumiałość ze strony koleżanki. Sama Wiktoria stawia jednak sprawę jasno i nie zamierza dłużej roztrząsać tego wątku, ponieważ wszystkie sporne kwestie zdołała już dawno wyjaśnić bezpośrednio z Filipem. Dziewczyna zapowiedziała jednocześnie, że pewne kulisy całej sprawy ujawni dopiero po wyemitowaniu finałowego odcinka trzynastej edycji "Hotelu Paradise".