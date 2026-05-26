Gwiazdy zaszalały na czerwonym dywanie. Te kreacje odsłoniły za wiele?!

American Music Awards 2026: Zaskakujące nieobecności i brak Taylor Swift

Statuetki American Music Awards to jedno z najważniejszych wyróżnień w branży muzycznej. O tym, kto zostanie nagrodzony, decydują fani, co stanowi dla muzyków potwierdzenie ogromnego poparcia wśród publiczności. Absolutną rekordzistką tego plebiscytu pozostaje Taylor Swift z dorobkiem 40 nagród. W historii zapisali się również Michael Jackson i Whitney Houston, którzy zdobyli po osiem statuetek podczas jednej gali - on w 1984 roku, ona dziesięć lat później.

Podczas tegorocznej ceremonii Taylor Swift mogła powiększyć swoją imponującą kolekcję, jednak żadna z jej ośmiu nominacji nie zaowocowała statuetką. Artystka w ogóle nie pojawiła się na wydarzeniu. Wśród nieobecnych znalazły się także inne gwiazdy, m.in. Shakira, Sabrina Carpenter oraz Bad Bunny, którzy nie pojawili się na sali pomimo zdobytych nagród.

American Music Awards 2026: Szokujące stylizacje i hołd dla JLo

Choć zabrakło kilku największych gwiazd, 56. edycja American Music Awards zgromadziła tłumy znakomitości, które chętnie uśmiechały się do obiektywów fotografów. Uwagę wszystkich przykuła Teyana Taylor, znana z filmu „Jednej bitwy po drugiej”. Piosenkarka i aktorka, która zawsze z radością pozuje na ściankach, tym razem zachwyciła wszystkich w niezwykle zwiewnej, fioletowej kreacji.

Czerwony dywan, jak to bywa przy takich okazjach, pełen był cekinów i kreacji eksponujących walory sylwetki. Nie brakowało również mocno wyzywających wyborów modowych. Mia Calabrese zdecydowała się na złożenie hołdu Jennifer Lopez i pojawiła się w sukni nawiązującej do słynnego projektu Donatelli Versace, który przeszła do historii mody.

Jej mocno wycięta, zielona suknia ukazywała niemal całe ciało. Na równie śmiałe rozwiązania zdecydowały się Amaya Espinal oraz Eva Gutowski. Na drugim biegunie znalazła się Hilary Duff, która powraca na szczyt w wielkim stylu, prezentując się w niezwykle eleganckiej, długiej do samej ziemi, srebrnej sukni z cekinami.

