Sargis - kim jest uczestnik Premier na festiwalu w Opolu 2026? Jego rodzina pochodzi z Kaukazu!

Kim jest Sargis?

Sargis - właściwie Sargis Davtyan - to polski wokalista ormiańskiego pochodzenia, urodzony w Armenii. W wieku dwóch lat przeprowadził się z rodziną do Polski, gdzie dorastał i rozwijał talent muzyczny. Rozpoznawalność zdobył dzięki udziałowi w programie "Szansa na sukces", a ogólnopolską popularność przyniosło mu zwycięstwo w koncercie Debiuty podczas 56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonał utwór "Powiedz". Jego talent wokalny publicznie doceniły m.in. Edyta Górniak i Natalia Kukulska, które zapraszały go do wspólnych występów. Davtyan podkreśla swoje ormiańskie korzenie, regularnie odwiedza Armenię i deklaruje silne przywiązanie do swojej tożsamości narodowej. Jego celem są rozwój kariery na polskim rynku muzycznym, wydanie albumu oraz udział w konkursie Konkurs Piosenki Eurowizji.

Opole 2026 - Premiery

"Ziemia" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Sargisa w plebiscycie wystąpią:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"

Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"

Maciej Skiba – "Wołam"

Kuba Szmajkowski – "Porto"

Vix.N – "Stara dusza"

Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"

Opole 2026 - harmonogram

Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Czwartek, 4 czerwca

Debiuty

30-lecie Ani Wyszkoni

SuperJedynki

Piątek, 5 czerwca

Premiery

30-lecie Justyny Steczkowskiej

"Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Sobota, 6 czerwca

"Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza

Kabareton

Niedziela, 7 czerwca