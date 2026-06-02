Sargis - kim jest uczestnik Premier na festiwalu w Opolu 2026? Jego rodzina pochodzi z Kaukazu!

Kim jest Sargis?
Sargis - właściwie Sargis Davtyan - to polski wokalista ormiańskiego pochodzenia, urodzony w Armenii. W wieku dwóch lat przeprowadził się z rodziną do Polski, gdzie dorastał i rozwijał talent muzyczny. Rozpoznawalność zdobył dzięki udziałowi w programie "Szansa na sukces", a ogólnopolską popularność przyniosło mu zwycięstwo w koncercie Debiuty podczas 56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonał utwór "Powiedz". Jego talent wokalny publicznie doceniły m.in. Edyta Górniak i Natalia Kukulska, które zapraszały go do wspólnych występów. Davtyan podkreśla swoje ormiańskie korzenie, regularnie odwiedza Armenię i deklaruje silne przywiązanie do swojej tożsamości narodowej. Jego celem są rozwój kariery na polskim rynku muzycznym, wydanie albumu oraz udział w konkursie Konkurs Piosenki Eurowizji.
Opole 2026 - Premiery
"Ziemia" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Sargisa w plebiscycie wystąpią:
- Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
- Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"
- Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
- Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
- Maciej Skiba – "Wołam"
- Kuba Szmajkowski – "Porto"
- Vix.N – "Stara dusza"
- Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
- Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Opole 2026 - harmonogram
Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Czwartek, 4 czerwca
- Debiuty
- 30-lecie Ani Wyszkoni
- SuperJedynki
Piątek, 5 czerwca
- Premiery
- 30-lecie Justyny Steczkowskiej
- "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"
Sobota, 6 czerwca
- "Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza
- Kabareton
Niedziela, 7 czerwca
- 40-lecie Lady Pank
- "Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"