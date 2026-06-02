Sargis - kim jest uczestnik Premier na festiwalu w Opolu 2026? Jego rodzina pochodzi z Kaukazu!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-02 16:06

Sargis to jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu. Weźmie udział w konkursie Premier. O nagrodę zawalczy z piosenką "Ziemia". Opolska publiczność może go już znać, ponieważ lata temu Sargis wygrał Debiuty! Występował też w różnych programach telewizyjnych. Co warto o nim wiedzieć?

Kim jest Sargis?

Sargis - właściwie Sargis Davtyan - to polski wokalista ormiańskiego pochodzenia, urodzony w Armenii. W wieku dwóch lat przeprowadził się z rodziną do Polski, gdzie dorastał i rozwijał talent muzyczny. Rozpoznawalność zdobył dzięki udziałowi w programie "Szansa na sukces", a ogólnopolską popularność przyniosło mu zwycięstwo w koncercie Debiuty podczas 56. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonał utwór "Powiedz". Jego talent wokalny publicznie doceniły m.in. Edyta Górniak i Natalia Kukulska, które zapraszały go do wspólnych występów. Davtyan podkreśla swoje ormiańskie korzenie, regularnie odwiedza Armenię i deklaruje silne przywiązanie do swojej tożsamości narodowej. Jego celem są rozwój kariery na polskim rynku muzycznym, wydanie albumu oraz udział w konkursie Konkurs Piosenki Eurowizji.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Darya? Występuje z Sebastianem Fabijańskim na festiwalu w Opolu 2026

Wywiad Sargis | Wywiady ESKA

Opole 2026 - Premiery

"Ziemia" to jedna z piosenek, która na festiwalu w Opolu 2026 zawalczy w konkursie Premier o nagrodę jury i nagrodę publiczności. Oprócz Sargisa w plebiscycie wystąpią: 

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska – "Fale"
  • Darya i Sebastian Fabijański – "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko – "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy – "Twoje oczy"
  • Maciej Skiba – "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski – "Porto"
  • Vix.N – "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski – "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk – "Halo Houston"
Sargis Davtyan
Galeria zdjęć 8

Opole 2026 - harmonogram

Oto kalendarz koncertów tegorocznego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 

Czwartek, 4 czerwca

  • Debiuty
  • 30-lecie Ani Wyszkoni
  • SuperJedynki

Piątek, 5 czerwca

  • Premiery
  • 30-lecie Justyny Steczkowskiej
  • "Hip Hop. Jedno Podwórko 2"

Sobota, 6 czerwca

  • "Autobiografia" - 80. urodziny Bogdana Olewicza
  • Kabareton

Niedziela, 7 czerwca

  • 40-lecie Lady Pank 
  • "Kiedy mnie już nie będzie... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej"
Opole 2026