Kołobrzeg znów stanie się stolicą rapu! Pamiętacie, co działo się tu w ostatnich latach?

ESKA Music Tour 2024. Tymek i White 2115 rozgrzali Kołobrzeg

Kołobrzeg już w listopadzie 2024 roku udowodnił, że potrafi zamienić się w prawdziwe centrum rapowych emocji. 23 listopada hala Milenium wypełniła się publicznością, która przyszła posłuchać dwóch dobrze znanych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Gwiazdami ESKA Music Tour byli Tymek i White 2115.

Obaj artyści zadbali o to, by tego koncertu długo nie zapomniano. Tymek zaprezentował swój charakterystyczny styl, łączący rap z popem i elektroniką. Wśród utworów, które szczególnie dobrze znają jego słuchacze, znalazły się m.in. "Język ciała", "Anioły i demony" oraz "Rainman". Publiczność chętnie włączała się do wspólnego śpiewania.

Później na scenie pojawił się White 2115. Jego występ przyniósł kolejną porcję energii, a połączenie hip-hopu, trapu i rockowych brzmień szybko porwało zgromadzonych w hali fanów. Nie zabrakło popularnych utworów, takich jak "California", "Sto tysięcy razy" czy "Mogę dziś umierać". Całe wydarzenie poprowadzili Kasia Węsierska i Mati Fuczyło.

W 2025 roku Kołobrzeg ponownie postawił na rap

Rok później ESKA Music Tour wróciła do Kołobrzegu. 29 listopada 2025 roku hala Milenium ponownie stała się miejscem spotkania fanów polskiej muzyki. Tym razem na scenie pojawili się Jan-Rapowanie, Young Igi, Eryk Moczko i Aleshen.

Line-up połączył artystów reprezentujących różne style i pokolenia polskiego rapu. Jan-Rapowanie przyciągał słuchaczy swoim charakterystycznym sposobem opowiadania historii, a Young Igi zaprezentował utwory, które od lat cieszą się popularnością wśród fanów gatunku. Nie zabrakło również energii Eryka Moczki, znanego z DRE$$CODE, oraz Aleshena, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność na scenie.

Wydarzenie poprowadzili ponownie Kasia Węsierska i Mati Fuczyło. Koncert był finałową odsłoną całorocznej trasy ESKA Music Tour, która w 2025 roku odwiedziła ponad 20 miast w Polsce. Kołobrzeg znalazł się więc na muzycznej mapie jako miejsce zamykające sezon pełen koncertowych spotkań.

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Young Leosia, Fukaj i Brokies wystąpią w Kołobrzegu

W 2026 roku organizatorzy przygotowali kolejny mocny zestaw wykonawców. W sobotę 14 listopada na scenie hali MOSiR Milenium przy ul. Łopuskiego 38 wystąpią Young Leosia, Fukaj i Brokies. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 19.00.

Young Leosia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia na polskiej scenie. Jej utwory, w tym "Szklanki" czy "Jungle Girl", zdobyły dużą popularność, a charakterystyczny styl sprawił, że trudno pomylić ją z inną wykonawczynią. Fukaj również ma na koncie liczne muzyczne współprace i własne grono wiernych słuchaczy. Skład uzupełnia Brokies.

Imprezę poprowadzą Ola Kot i Mati Fuczyło.

Po koncertach z udziałem Tymka, White'a 2115, Jana-Rapowanie i Young Igiego przyszedł czas na kolejną muzyczną ekipę. Nie może Was zabraknąć. ESKA Music Tour już 14 listopada!