Malik Montana wciągnął Julię Wieniawę do łazienki. Potem wiła się przy umywalce. Ale gorące sceny!

Gorące sceny z Malikiem i Wieniawą

Julia Wieniawa i Malik Montana poszli na całość. Ich wspólny materiał wideo z pewnością dla wielu osób będzie przekroczeniem granicy, ponieważ pełno w nim momentów z wyraźnym podtekstem seksualnym. Jednak tak musiało być! Te obrazki są z teledysku do ich wspólnego singla pod tytułem "Chwila zapomnienia". Według opisu pod klipem, piosenka "opowiada o elektryzującym spotkaniu i momencie, w którym rozsądek ustępuje miejsca emocjom. Julia i Malik prowadzą w nim muzyczną grę, w której każde z nich zachowuje swój charakterystyczny styl. To spotkanie dwóch różnych temperamentów, które nadaje kompozycji nieoczekiwany charakter". Ten teledysk nie mógł być grzeczny!

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Fani są zachwyceni

Już chwilę po premierze fani pośpieszyli obejrzeć klip do "Chwili zapomnienia". Dla najwierniejszych wielbicieli Malika Montany i Julii Wieniawy gorące sceny zdecydowanie nie były przesadą. Największy zachwyt wzbudza piosenkarka. "Tego było trzeba nam jeszcze w tym roku", "Ale majstersztyk", "Julka w tym klipie… nie można oderwać wzroku", "Julia Wieniawa błyszczysz jak diament w tym teledysku, oczu nie można oderwać", "Klip świetny, jak sam utwór" - czytamy w komentarzach na YouTube.

Wyjątkowa współpraca artystów

Ten duet może być zaskoczeniem dla wielu osób. Dla samych muzyków również był wyzwaniem. W rozmowie "Super Expressem" raper mówił, że podczas tworzenia "Chwili zapomnienia" musiał wyjść ze strefy komfortu.

Była tam trochę, że nazwę to, burza mózgów, z racji tego, że ja musiałem wyjść trochę ze swojej strefy komfortu. Chociażby brzmieniowo i tematycznie też się starałem nie robić tego, co robię na co dzień – opowiadał Malik Montana.

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