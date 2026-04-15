Samantha Fox skończyła 60 lat. Seksbomba wiodła burzliwe życie, szczęście znalazła u boku żony

W latach 80. ubiegłego stulecia brytyjska scena rozrywkowa wzbogaciła się o niezwykle wyrazistą postać. Urodzona 15 kwietnia 1966 roku w Londynie Samantha Fox od wczesnych lat wykazywała ogromny talent artystyczny, jednak to odważne kroki w świecie modelingu zapewniły jej międzynarodową rozpoznawalność. Obecnie legendarna artystka ma już 60 lat i celebruje ustatkowaną codzienność u boku swojej ukochanej małżonki.

Zjawiskowa piosenkarka obchodzi aktualnie swoje 60. urodziny. Przyszła ikona popu dorastała w stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie jako mała dziewczynka szlifowała warsztat na zajęciach teatralnych. Wśród edukujących ją osób znalazła się wybitna aktorka Judi Dench. Przełom nastąpił w 1983 roku, kiedy to matka zgłosiła ją do plebiscytu dla aspirujących modelek, otwierając jej drzwi do wielkiego świata show-biznesu. Twarz Samanthy z czasem ozdobiła czołówki pism i choć jako wschodząca gwiazda brała ona udział w rozbieranych sesjach, ostatecznie postawiła głównie na śpiewanie.

W połowie dekady brytyjska seksbomba weszła do studia nagraniowego, aby przygotować swój pierwszy materiał muzyczny. Wypuszczony w 1986 roku utwór "Touch me" błyskawicznie opanował stacje radiowe na całym globie, stając się niekwestionowanym hitem i wizytówką artystki. Równolegle piosenkarka wciąż święciła triumfy jako czołowy symbol seksu i tabloidowych sensacji na Wyspach. Rok 1988 przyniósł jej głośny debiut na okładce "Playboya", z którym współpracowała regularnie do schyłku lat 90. w różnych krajach. Samantha Fox wydała do tamtej pory sześć płyt, zaliczyła epizody na ekranie, zapozowała do tysięcy zdjęć oraz bezskutecznie walczyła o wyjazd na Eurowizję w 1995 roku.

ZOBACZ TEŻ: Marcin Prokop rozstał się z żoną po 20 latach. Zaglądamy do ich luksusowej willi

Prawdziwą sensacją okazała się opublikowana w 2003 roku książka autobiograficzna gwiazdy. Mająca wówczas 37 lat artystka postanowiła uciąć medialne domysły na temat swojego życia uczuciowego i ujawniła romantyczne relacje z kobietami. Mimo że w wywiadach unikała jednoznacznego zdefiniowania się jako osoba bi- lub homoseksualna, potwierdziła wieloletni i szczęśliwy związek ze swoją menadżerką Myrą Stratton.

Radosne chwile pary przerwała tragiczna śmierć Myry, która w 2015 roku zmarła na chorobę nowotworową, zostawiając piosenkarkę w żałobie. Po pewnym czasie los uśmiechnął się do ikony lat 80. ponownie, gdy na jej drodze stanęła nowa menadżerka z Norwegii. W czerwcu 2022 roku Samantha Fox oficjalnie poślubiła Lindę Olsen. Bajkowa ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii lasów hrabstwa Essex, a według informacji tabloidów motywem przewodnim wesela był Konkurs Piosenki Eurowizji. Tradycyjne białe suknie idealnie współgrały tam z detalami nawiązującymi do lat osiemdziesiątych. Nic dziwnego - jedną z przyjaciółek pary jest Katrina Leskanich z grupy Katrina and The Waves, zwyciężczyni Eurowizji 1997 i wyoutowana lesbijka.

Kim dokładnie jest wybranka serca słynnej piosenkarki? Linda Birgitte Olsen przyszła na świat w Norwegii w 1974 roku, co oznacza, że jest o osiem lat młodsza od swojej ukochanej. Kobiety najpierw połączyła współpraca na gruncie zawodowym, z której dopiero po pewnym czasie zrodziło się głębokie uczucie. Obecna małżonka gwiazdy ma dwójkę dzieci ze swojego poprzedniego związku.

