Matka Iwony Wieczorek wydała oświadczenie w związku z 16. rocznicą zaginięcia. Zwróciła się do dziennikarzy

Iwona Wieczorek zaginęła 17 lipca 2010 roku. Po tym, jak pokłóciła się ze znajomymi, samotnie opuściła sopocki Dram Club i pieszo udała się do domu. Nigdy do niego nie dotarła. Około godziny 4:12 w okolicach wejścia na plażę nr 63 w Jelitkowie zarejestrowała ją kamera monitoringu i do dziś pozostaje to ostatnią namacalną wskazówką. Przez lata dziennikarze i organy ścigania próbowali ustalić, co stało się z Iwoną Wieczorek, lecz pomimo wielu teorii i nowych poszlak, sprawa jej zaginięcia wciąż pozostaje jedną z najgłośniejszych niewyjaśnionych spraw polskiej kryminalistyki.

16. rocznica zaginięcia Iwony Wieczorek. Matka wydała oświadczenie

Z okazji zbliżającej się 16. rocznicy zaginięcia córki, Iwona Główczyńska opublikowała ważny post na forum poświęconym sprawie. Oświadczyła, że z uwagi na pogarszający się stan zdrowia podjęła decyzję o wycofaniu się z życia publicznego, a wszelkich formalności związanych z nadchodzącą rocznicą doglądać będzie reprezentująca ją Anna Trojanowska.

Zbliża się 16. rocznica zaginięcia mojej córki. Ze względu na konieczność zadbania o własne zdrowie, które ostatnio podupadło, podjęłam decyzję o wycofaniu się w tym roku z aktywności medialnej - napisała matka Iwony Wieczorek.

Matka Iwony Wieczorek zwróciła się do dziennikarzy

W rzeczonym oświadczeniu Iwona Główczyńska postanowiła również zwrócić się do dziennikarzy zaangażowanych w poszukiwania jej córki i podziękować im za wieloletnią pracę.

Chciałabym przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim redakcjom telewizyjnym, prasowym oraz samym dziennikarzom za nieustające zainteresowanie sprawą zaginięcia mojego dziecka. To dzięki Państwa zaangażowaniu, przy wsparciu życzliwych Polek i Polaków jako opinii publicznej, działania na rzecz ustalenia prawdy o losie Iwonki nigdy nie ustały - dodała.

