Alicja Szemplińska w starciu z dziennikarzem w Amsterdamie. Nagranie podbija sieć

Kamil Polewski
2026-04-14 14:21

Zbliża się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, w którym Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Wokalistka nie tylko trenuje przed występem w Wiedniu, ale i podróżuje po Europie w celach promocyjnych. Podczas wizyty w Amsterdamie doszło do słownej potyczki między artystką a znanym eurowizyjnym redaktorem. O co poszło?

Polscy widzowie oraz fani konkursu zdecydowali, że to właśnie Alicja Szemplińska poleci na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, gdzie wykona utwór "Pray". Wokalistka w cuglach wygrała krajowe eliminacje, zostawiając w tyle konkurentów i zgarniając ponad 30 procent wszystkich oddanych głosów internetowych i SMS-owych. Teraz artystka skupia się na promowaniu swojej kompozycji na arenie międzynarodowej, zanim ostatecznie zamelduje się w Wiedniu. Właśnie w trakcie tej trasy wybuchło małe zamieszanie, gdy do internetu trafiło nagranie, na którym reprezentantka Polski ściera się z redaktorem krytykującym wcześniej jej muzyczną propozycję.

Alicja Szemplińska w Amsterdamie. Tak wyglądał jej występ

Sezon przedeurowizyjny obfituje w tak zwane pre-parties, czyli imprezy promocyjne organizowane w różnych europejskich miastach. W ubiegły weekend odbył się największy tego typu koncert w Amsterdamie, przyciągając zdecydowaną większość tegorocznych wykonawców. W holenderskiej stolicy zameldowała się oczywiście reprezentantka Polski. Na scenie Alicja Szemplińska zaprezentowała "Pray" z zupełnie nową oprawą wizualną, co od razu wzbudziło ogromne zainteresowanie w środowisku najwierniejszych sympatyków konkursu, którzy zachwycali się zdjęciami z jej najnowszego występu. Znajdziesz je w naszej galerii poniżej.

Mocny wywiad z Polką. Alicja nie ugryzła się w język

Podczas imprez promocyjnych uczestnicy Eurowizji spotykają się z wieloma mediami, które próbują poznać artystów i wybadać nastroje przed głównym konkursem. Zasięgi w sieci błyskawicznie podbiła konwersacja, w jaką Alicja Szemplińska wdała się z Williamem Lee Adamsem, twórcą popularnego eurowizyjnego medium "Wiwibloggs". Polska reprezentantka nie zamierzała udawać i wprost przypomniała mu, że doskonale wie o jego niechęci do jej utworu.

"O tak, musimy porozmawiać, kochanie. Słyszałam, że nie podobała ci się moja piosenka" - zwróciła się bez ogródek do dziennikarza.

Zaskoczony redaktor, który rzeczywiście wcześniej negatywnie oceniał kompozycję "Pray" w swoim filmie na platformie YouTube, musiał się z tego szybko wytłumaczyć. Adams stwierdził, że jego krytyka dotyczyła wyłącznie fragmentów rapowanych, natomiast same zwrotki bardzo mu się podobają. W dalszej części wywiadu wokalistka spokojnie wyjaśniła mu, jakie jest przesłanie jej konkursowej piosenki.

Ostra reakcja fanów. Padły słowa o braku profesjonalizmu

Krótkie wideo z wywiadu dla "Wiwibloggs" momentalnie rozniosło się po sieci, wywołując gorącą wymianę zdań. Niektórzy komentujący twierdzili, że Szemplińska mogła po prostu odmówić rozmowy z dziennikarzem, który ma pełne prawo do własnej oceny. Większość fanów jest jednak zachwycona jej otwartością, szczerością i bezpośrednim podejściem do sprawy. W internecie zaczęto nawet przypominać stare rozmowy z innymi uczestnikami konkursu, którzy w przeszłości w podobny sposób punktowali tego konkretnego youtubera. Internauci piszą, że przymilanie się do artystów, których chwilę wcześniej się skrytykowało, to jedynie nieprofesjonalna próba podbijania zasięgów.

"Przykro mi, ale ktoś musiał to w końcu powiedzieć. Jak ten toksyk wciąż ma tę pracę? Hejtuje 99% piosenek w tym roku, ale potem klei się do artystów podczas sezonu eurowizyjnego i zachowuje się, jak gdyby nigdy nie powiedział ani jednego złego słowa przeciwko nim, żeby zrobić content. Jest zbyt słaby, żeby im to powiedzieć prosto w twarz. To dosłownie brak szacunku i nieprofesjonalizm" - czytamy na TikToku.

Eurowizja 2026 - o konkursie

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja. Wokaliści powalczą o kryształowy mikrofon w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, ponieważ to właśnie Austria wygrała ubiegłoroczne zmagania. W tym roku na scenie zobaczymy delegacje zaledwie z 35 państw, co jest najgorszym wynikiem od 2003 roku. Ten ogromny spadek frekwencji wynika z szeroko zakrojonego bojkotu, który wybuchł po tym, jak organizatorzy pozwolili na start reprezentacji Izraela. Alicja Szemplińska powalczy o awans w pierwszym półfinale, gdzie trafiła na czternastą pozycję startową.

