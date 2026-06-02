Sabrina Carpenter walczy ze stalkerem. Zapadła pierwsza decyzja sądu

Koszmar wykonawczyni hitu "Espresso" zaczął się około 20 kwietnia br. Sabrina Carpenter zorientowała się, że nieznany mężczyzna obserwuje jej posiadłość w Los Angeles. Sytuacja zaogniła się, gdy miesiąc później podejrzany człowiek usiłował dokonać włamania. Piosenkarka wraz z prawnikami zgłosiła się do organów ścigania, a jak donoszą media - sąd wydał w tej sprawie pierwszą kluczową decyzję.

27-letnia artystka wezwała policję, gdy 23 maja mężczyzna przedarł się przez ogrodzenie i usiłował wejść do jej domu. Incydent uchwyciła kamerka zamontowana przy drzwiach frontowych. Carpenter oświadczyła, że w ogóle nie zna tego człowieka i nie ma ochoty na rozmowę z nim. Służby aresztowały mężczyznę, identyfikując go jako 31-letniego Williama Applegate'a. Jak podaje magazyn "Rolling Stone", incydent oficjalnie odnotowano jako "przemocowe i agresywne wtargnięcie", a sztab prawny artystki uznał jego zachowanie za "typowe oznaki stalkingu". Dziś gwiazda popu znajduje się już pod ochroną. Sąd zakazał mężczyźnie zbliżania się do jej domu na odległość mniejszą niż 100 jardów, czyli nieco ponad 90 metrów.

Kolejne kroki prawne już wkrótce. Artystka wyraziła swoje przerażenie

Zakaz zbliżania się obowiązuje do 17 czerwca, kiedy w sądzie odbędzie się pełne przesłuchanie w sprawie przedłużenia go dożywotnio. Poza tożsamością i wiekiem domniemanego stalkera, brakuje informacji na temat jego samego oraz jego potencjalnych powiązań z Sabriną Carpenter. W złożonym przed wymiarem sprawiedliwości wniosku piosenkarka nie ukrywa swojego strachu.

"Całość zachowania Applegate'a wywołała u mnie znaczny i trwały strach o moje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo wszystkich osób mieszkających w moim domu. Applegate wielokrotnie, celowo naruszył świętość i bezpieczeństwo mojej prywatnej rezydencji. Fizyczna próba otwarcia moich frontowych drzwi, bez zaproszenia, zgody i żadnej podstawy prawnej to jedno z najbardziej niepokojących naruszeń mojego bezpieczeństwa i prywatności, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam" - czytamy w opublikowanym przez prasę fragmencie pisma Carpenter.

