Maciej Pela pokazał nowe mieszkanie po rozstaniu z Kaczorowską. Pokój córek zachwyca

Maciej Pela po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz pochwalił się pokojem córek

Ostatni czas przyniósł Maciejowi Peli ogromne życiowe rewolucje. Byli małżonkowie zamieszkali w osobnych domach po głośnym zakończeniu związku z Agnieszką Kaczorowską. Mimo rozstania oboje zgodnie zaznaczają, że absolutnym priorytetem pozostaje dla nich dobro wspólnych pociech. Tancerz bierze czynny udział w wychowaniu dziewczynek i dzieli się obowiązkami rodzicielskimi ze swoją dawną partnerką. Dlatego podczas urządzania nowego lokum najwięcej czasu poświęcił na zaplanowanie idealnej przestrzeni dla dzieci, a ostatecznym rezultatem prac budowlanych pochwalił się swoim obserwatorom w internecie.

Tak wygląda nowe mieszkanie Macieja Peli. Drewniane łóżko i pastelowe dodatki w pokoju dzieci

Udostępnione przez niego materiały wideo udowadniają niezwykłą dbałość o najdrobniejsze szczegóły. Przestrzeń dedykowana dziewczynkom bazuje na jasnych i niezwykle ciepłych barwach, przypominając swoim klimatem prawdziwie bajkową krainę. Głównym elementem wystroju jest drewniane łóżko piętrowe, którego unikalna konstrukcja imituje niewielki domek. Całą aranżację dopełniają starannie dobrane pastelowe akcesoria, miękkie pluszaki oraz ozdoby zaprojektowane z myślą o komforcie najmłodszych lokatorów.

W sypialni wygospodarowano również obszerną strefę do codziennej zabawy. Wnętrze wyposażono w solidne drewniane meble, funkcjonalne regały na zabawki oraz specjalne miejsca ułatwiające dziewczynkom różnego rodzaju aktywności. Spore zainteresowanie wzbudzają liczne detale nawiązujące do motywu domku, które gwarantują pomieszczeniu niezwykle ciepły i przytulny klimat.

Znany choreograf zaznaczył, że od samego początku zależało mu na zbudowaniu przestrzeni w pełni komfortowej i przyjaznej dla dzieci. Mężczyzna pragnął zminimalizować stres związany z przeprowadzką, aby zmiana dotychczasowego otoczenia była dla jego córek praktycznie nieodczuwalna.

Z relacji tancerza wynika, że często przypomina swoim pociechom ważną życiową prawdę o istocie prawdziwego domu, który nie stanowi jedynie konkretnego adresu na mapie. Tworzą go przede wszystkim kochający ludzie oraz bliskość najbliższych członków rodziny. Z tego powodu proces projektowania dziecięcej sypialni przebiegał pod kątem zapewnienia dziewczynkom maksymalnego poczucia swobody oraz niezachwianego bezpieczeństwa.

Fani błyskawicznie docenili tytaniczną pracę włożoną w zaprojektowanie tego małego dziecięcego imperium. Pod opublikowanym materiałem posypało się mnóstwo pozytywnych opinii skierowanych bezpośrednio do ojca dziewczynek. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że nowa przestrzeń jest doskonałym dowodem ojcowskiej miłości i ogromnego zaangażowania w budowanie szczęścia własnych dzieci.

