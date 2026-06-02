Były partner Krzysztofa Gojdzia publikuje oświadczenie i zdjęcia. Szykuje się rozprawa w Miami

Marcin Roznowski odpowiada na zarzuty Krzysztofa Gojdzia

Spór wokół popularnego lekarza medycyny estetycznej nabiera rozmachu i ponownie rozgrzewa internautów do czerwoności. Wszystko za sprawą najnowszego wpisu byłego partnera celebryty, który postanowił przerwać milczenie. Mężczyzna odniósł się bezpośrednio do wcześniejszych słów Krzysztofa Gojdzia i kategorycznie zaprzeczył, jakoby pełnił w jego życiu funkcję asystenta lub dopuszczał się jakiegokolwiek stalkingu. Z jego stanowczej relacji wynika jasno, że dotychczasowa narracja prowadzona w sieci przez medyka całkowicie mija się z prawdą i wyrządza mu ogromną krzywdę. Konflikt obu panów ma wkrótce znaleźć swoje bezpośrednie przedłużenie na sali rozpraw w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Rozwód Krzysztofa Gojdzia w Miami. Partner oskarża lekarza o znęcanie

Autor najnowszego oświadczenia wytacza ciężkie działa przeciwko swojemu byłemu partnerowi. Zarzuca znanemu lekarzowi wieloletnie kreowanie nieprawdziwego wizerunku medialnego, który miał opierać się na zmyślonych historiach dotyczących zarówno sfery zawodowej, jak i życia prywatnego. Według autora wpisu relacja obu mężczyzn również była oparta na ciągłych manipulacjach i budowaniu sztucznego obrazu przed opinią publiczną.

Roznowski deklaruje chęć uporządkowania przebiegu całej znajomości krok po kroku, aby zaprezentować opinii publicznej rzeczywisty rozwój wypadków. Mężczyzna zapewnia o posiadaniu obszernej dokumentacji. Zebrane dowody mają rzucać zupełnie nowe światło na historię ich związku oraz niezwykle trudne momenty z czasu wspólnego pobytu na słonecznej Florydzie.

Najpoważniejsze oskarżenia z jego strony dotyczą jednak rzekomej przemocy, jakiej miał regularnie doświadczać autor oświadczenia. Z opublikowanych słów wynika, że był on ofiarą zarówno fizycznego, jak i psychicznego znęcania się. Na poparcie swoich zarzutów wskazuje zgromadzony materiał dowodowy w postaci opinii biegłych specjalistów, fotografii oraz plików wideo. Zaznacza przy tym wyraźnie, że przez wiele miesięcy starał się utrzymać ten dramat w tajemnicy i chronić resztki swojej prywatności przed mediami.

Kluczowym tłem dla tej zagmatwanej sprawy jest toczące się obecnie za oceanem postępowanie prawne. Były partner lekarza stanowczo podkreśla, że amerykański proces dotyczy wyłącznie kwestii rozwodowych między oboma panami. W oświadczeniu padł nawet dokładny termin kluczowej rozprawy przed obliczem tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Wymiana argumentów i ostateczna prezentacja dowodów w sądzie w Miami zaplanowana jest na trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku.

Do obszernego komunikatu dołączono prywatne fotografie obu mężczyzn, co stanowi bardzo istotny element całej publikacji. Ujawnione materiały zdjęciowe mają w założeniu niezbicie dowodzić autentyczności ich długoletniego związku. Według dokładnych informacji przekazanych przez autora wpisu romantyczna relacja z popularnym lekarzem medycyny estetycznej rozpoczęła się już w dwa tysiące szesnastym roku.

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ. Nie byłem żadnym „asystentem” i nie jestem żadnym „stalkerem”. Wszystko co napisał Krzysztof Gojdź na swoim Facebook oświadczeniu jest obrzydliwym KŁAMSTWEM i POMÓWIENIAMI. Za co odpowie teraz przed sądem w Polsce. A sprawa która odbywa się teraz w Miami jest tylko i wyłącznie sprawą rozwodową! Dokładnie 30 lipca 2026r. Gdzie zostaną przestawione FAKTY a nie FIKCJĘ - czytamy we wpisie Marcina Roznowskiego.