Andrzej Grabowski o uzależnieniu od pracy i gigantycznych kosztach rozwodu. Aktor zdradza nieznane fakty

Andrzej Grabowski tłumaczy dawną presję na picie alkoholu

Popularny aktor wystąpił niedawno w podcaście "Żurnalisty", gdzie poruszono niezwykle trudny wątek relacji artysty z napojami wyskokowymi. Z rozmowy wynika, że w przeszłości gwiazdor bywał w tak złym stanie, iż zdarzało mu się wychodzić na deski teatru pod wpływem i mieć problemy z wypowiedzeniem swoich kwestii. Ekranowy Ferdynand ze "Świata według Kiepskich" zaznacza jednak, że tamte mroczne incydenty wynikały głównie ze specyfiki ówczesnego środowiska i powszechnej tolerancji dla takich zachowań.

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Mogłeś nie lubić alkoholu, ale artystą byłeś, to musisz, powinieneś pić alkohol. Co to za aktor, który nie pije alkoholu. W moich czasach gdzie na planie ktoś nie jest pijany, rekwizytor nie ma wódki na każde zawołanie, to było coś dziwnego. Teraz nie ma takiej możliwości. Ludzie powiedzieli "Nie, praca to praca".

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Gwiazdor serialu "Świat według Kiepskich" uzależnił się od pracy

Andrzej Grabowski rozstał się z pierwszą żoną po dwudziestu sześciu latach wspólnego życia. Głównym powodem zakończenia tej długoletniej relacji okazał się niszczący pracoholizm gwiazdora, do którego sam zainteresowany przyznaje się bez owijania w bawełnę.

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Jestem uzależniony od pracy, ja się boję nie pracować.

Z perspektywy czasu artysta uważa rozpad swojego pierwszego małżeństwa za bolesne otrzeźwienie, jednak dość szybko zrezygnował z życia w pojedynkę, próbując na nowo odnaleźć stabilizację.

Taki rozwód jest potężnym ciosem w głowę. I zaczynasz się zastanawiać, czy chciałbym jeszcze raz. Co powinienem zrobić, żeby tego nie było. Krótkie byciem singlem po rozwodzie wynikało z tego, ze człowiek chciał uciec do tego, co było. Miłość zawsze dodawała mi skrzydeł.

Andrzej Grabowski zapłacił za drugi rozwód ponad milion złotych

Kolejne małżeństwo okazało się dla cenionego aktora kolosalnym obciążeniem finansowym, ponieważ ostateczne rozstanie z drugą żoną kosztowało go przeszło milion złotych. Gwiazdor musiał naprędce wyprzedawać cenne przedmioty i zaciągać pożyczki, aby zebrać tak ogromną kwotę, jednak absolutnie nie żałuje tego ruchu.

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To była ulga, że wreszcie się to skończyło. To były 3 lata dostawania w mordę. Drogi koniec, ale koniec.

Aktor tłumaczy przed fanami swoje wycofane zachowanie

To właśnie druga partnerka stanowczo twierdziła, że artysta ma poważny problem z alkoholem, ale sam zainteresowany odrzuca te oskarżenia. Choć Grabowski nie ukrywa sympatii do mocniejszych trunków, od dawna pilnuje pełnego profesjonalizmu zawodowego i dawne zaniedbania na planie są już przeszłością. Ciekawie jawi się za to jego obecny, dość gorzki obraz samego siebie.

Jestem jak kabotyn, który ma minę. Na ulicy mam podobnie, nie podchodźcie do mnie. Zachowuję się tak ze strachu, bo ja boję się ludzi.

Co zatem stanowi swoisty życiowy kompas dla utytułowanego aktora, który po każdym upadku znajduje siłę do działania? Gwiazdor wyznaje jedną główną zasadę, pozwalającą mu zachować odpowiedni dystans do otaczającej rzeczywistości i kolejnych kłopotów.

Wyznaję zasadę: "Hulaj dusza, piekła nie ma". Nigdy nie traktowałem życia poważnie. Jakoś to będzie. Zobacz też: Klaudia Halejcio broni się przed zarzutami, że tkwi w toksycznym związku. Odpowiedziała Zielińskiej! I to jak! "Nie pozwolę z niego zrobić potwora"