Aryna Sabalenka w szoku po porażce na Wimbledonie. Ma jasny plan na wieczór: Chcę się kompletnie upić

Aryna Sabalenka nie kryła emocji po sensacyjnym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka przegrała z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju. Po spotkaniu liderka rankingu WTA przyznała wprost, w jaki sposób zamierza poradzić sobie z tym dotkliwym rozczarowaniem.

Autor: Associated Press