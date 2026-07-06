"Addison Rae nie powinna występować na Open'erze". Ale tak właściwie, to dlaczego?

Addison Rae to bardzo ciekawy przypadek na rynku muzycznym. Właściwie nie kojarzę nikogo ze świata influencerów, kto tak mocno zaznaczył swoją obecność w świecie muzyki. Wiadomo - śpiewający twórcy internetowi to żadna nowość, również w Polsce, jednak Addison udało się to, o czym inni mogą pomarzyć - zyskać przychylność branży. 25-latka, niegdyś najpopularniejsza tiktokerka na świecie, znalazła się w gronie nominowanych do Grammy i miała okazję wystąpić podczas gali. Jej show z numerem "Fame is a gun" zostało wówczas mocno skrytykowane. Widzowie zachodzili w głowę, jak ktoś, kto jeszcze niedawno tańczył do popularnych trendów i nie przygotowywał się do zawodu latami, ma prawo wyciągać dłonie w kierunku Świętego Graala. Upadek ideałów? "Fame is a gun", mimo negatywnych komentarzy, tylko urosło w streamingu.

Ta legitymizacja nie wzięła się znikąd. Jej debiutancki album, zatytułowany lakonicznie "Addison", okazał się zaskakująco wyrafinowanym traktatem o współczesnym popie - mocno zanurzonym w brzmieniu lat 90. i 00. Promowany przez uzależniający, leniwy banger "Diet Pepsi", krążek zyskał aprobatę krytyków, zdobywając mocne 79 punktów na Metacritic. Nawet redaktorzy "Pitchfork", traktowani przez fanów popu niczym wyrocznie, przyznali mu 8 punktów. Współpraca z Charli xcx także przypieczętowała status Rae. Influencerka przestała być intruzem w muzycznym światku i stała się pełnoprawną kuratorką nowej fali.

Nowa Britney Spears? Addison Rae czerpie z jej dziedzictwa garściami

Pokolenie Z za wszelką cenę próbuje uczynić z Addison nową Britney Spears, przeciwko czemu buntują się Milenialsi, którzy mieli okazję doświadczyć magnetyzmu księżniczki popu na żywo. Influencerka rzeczywiście czerpie z jej dziedzictwa na potęgę. Nawet prezentowana na żywo wersja singla "I got it bad" z debiutanckiej EP-ki jest oparta na "Oops!... I Did It Again". Ikona przełomu wieków nie jest jedyną inspiracją 25-latki. Rae odwołuje się też do Madonny oraz Kylie Minogue - gwiazd, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny pop. Choć wizerunek Addison może budzić skojarzenia z młodą Brit, to w porównaniu do niej oferuje ona bardzo bezpieczny, pastelowy wręcz eskapizm. Spears była natomiast ucieleśnieniem popowego chaosu - w muzyce, życiu i na scenie.

Nie zmienia to jednak faktu, że Addison Rae udało się odnieść sukces. Po wydaniu debiutanckiej płyty piosenkarka wyruszyła w klubową trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Europie, a po jej zakończeniu zapowiedziała "The Fame and Glory Tour" po festiwalach. Tournée rozpoczęło się koncertem na Coachelli, a ostatnim przystankiem był Open'er Festival w Gdyni. Występ 25-latki transmitowano na antenie TVP Kultura. Widzowie nie zostawili na nim suchej nitki.

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Addison Rae na Open'erze. Show w ogniu krytyki

Koncert Addison Rae na Open'erze wywołał burzę - tak samo jak jej show zaprezentowane na Grammys. Widzowie skrytykowali ubiór headlinerki, która wystąpiła w czerwonym bikini i kabaretkach w tym samym kolorze. Dostało się jej też za brak umiejętności wokalnych. "Ktoś taki nie powinien wystąpić na Open'erze" - narzekali w komentarzach rozsierdzeni internauci. Nasuwa się jednak pytanie - dlaczego? Co o tym decyduje? W jakimś stopniu rozumiem to oburzenie i wiem, skąd się wzięło. Wystarczy spojrzeć chociażby na Jade - profesjonalną wokalistkę, za którą stoją lata spędzone w Little Mix i która tego samego dnia zaprezentowała się na Tent Stage - znacznie mniejszej scenie. Współczesny rynek muzyczny dawno przestał być jednak merytokracją. Open’er nie zatrudnia Addison Rae jako wokalistki - bierze ją jako żywy fenomen kulturowy. Twarde liczby w streamingu i błogosławieństwo krytyków zdają się być dostateczną walutą. Tłum pod sceną w Gdyni, szalejący przy każdym z prezentowanych przez nią utworów, nie oczekiwał perfekcyjnego wokalu, tylko dobrej zabawy. Rae ma w sobie "to coś". Chce się na nią patrzeć i wejść w świat, który kreuje, nawet jeśli daleko mu do tego, co powszechnie uznaje się za "jakościowe".

Pytanie tylko, co dalej. Przed Addison ważny egzamin. Estetyka Y2K, na której zbudowała swoje imperium, może w pewnym momencie zacząć nużyć od nadmiaru powtórzeń. Jeśli jej kolejny materiał okaże się muzycznym recyklingiem, nawet sprawnie wyprodukowanym, może zniknąć z popowego radaru równie szybko, jak się na nim pojawiła. Aby przetrwać, musi zacząć mówić własnym głosem. Popowa nostalgia to świetny biznes, ale rzadko kiedy buduje pomniki na stałe.