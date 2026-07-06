Historia żużla w Łodzi na wyjątkowej wystawie. Co można zobaczyć w OFF Piotrkowska?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-06 13:15

W OFF Piotrkowska Center w Łodzi otwarto wystawę poświęconą blisko 80-letniej historii żużla w tym mieście. Zgromadzono na niej niemal 100 fotografii, oryginalne motocykle oraz wyposażenie zawodników. Ekspozycja jest wstępem do zbliżającego się turnieju Grand Prix na łódzkiej Moto Arenie.

Skórzane buty i rękawice żużlowca w gablotach. W tle motocykl i stare zdjęcia. O wystawie w Łodzi przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zabytkowe buty i rękawice motocyklowe w szklanej gablocie na wystawie muzealnej poświęconej żużlowi.

Historia żużla w Łodzi na fotografiach

Ekspozycja „Łódź żużla” stanowi wprowadzenie do zaplanowanych na 1 sierpnia zawodów cyklu żużlowej Grand Prix na łódzkiej Moto Arenie. Prezentowane wielkoformatowe zdjęcia historyczne i współczesne przybliżają fanom dzieje tego sportu w Łodzi. Ważny element kolekcji to archiwalne prace Marka Kondraciuka, uwieczniające mecze Tramwajarza Łódź.

Sekcja żużlowa Tramwajarza funkcjonowała w latach 1948–1964. Zawodnicy ścigali się na torze przy ulicy 6 Sierpnia, który później stał się obiektem klubu Orzeł Łódź. Na zdjęciach uwieczniono między innymi Włodzimierza Szwendrowskiego, uznawanego za najwybitniejszego zawodnika w historii lokalnego żużla. Choć pochodził z Lublina, reprezentując łódzki klub, dwukrotnie zdobył indywidualne mistrzostwo Polski (w 1951 i 1955 roku).

– Nie przypominam sobie drugiej takiej wystawy, gdzie zwiedzający mogliby zobaczyć prawie 100 dużych fotografii żużlowych z przestrzeni tak naprawdę 80 lat, czyli tyle, ile funkcjonuje sekcja żużlowa w Łodzi – zaznaczył oficer prasowy GP w Łodzi Maciej Markowski.

Do kiedy można zwiedzać darmową ekspozycję?

Organizatorzy zadbali o to, by zwiedzający mogli z bliska przyjrzeć się sprzętowi. Na wystawie znajdują się eksponaty prosto z toru, w tym dwa kompletne motocykle żużlowe oraz pełny strój zawodnika, na który składają się kombinezon, kask i gogle. Ekspozycję „Łódź żużla” można odwiedzać codziennie do 2 sierpnia w godzinach 12:00–20:00 na drugim piętrze kompleksu OFF Piotrkowska, a wstęp jest bezpłatny.

Zbliżający się turniej na Moto Arenie, który odbędzie się 1 sierpnia, będzie pierwszym w historii miasta wydarzeniem rangi mistrzostw świata w żużlu. Podczas siódmej rundy tegorocznego cyklu Grand Prix wystąpi m.in. obrońca tytułu i lider klasyfikacji Bartosz Zmarzlik. Oprócz niego na torze pojawią się Kacper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera oraz Piotr Pawlicki, startujący z „dziką kartą”.