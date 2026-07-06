Czerwona kartka i zawieszenie kary

Folarin Balogun jest jednym z najważniejszych punktów amerykańskiej reprezentacji podczas obecnego mundialu. Napastnik AS Monaco zdobył już trzy bramki dla zespołu ze Stanów Zjednoczonych w rozgrywkach MŚ 2026. Sytuacja skomplikowała się podczas wygranego 2:0 meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną. W trakcie tego spotkania amerykański piłkarz nadepnął na kostkę Tarika Muharemovicia. Arbiter nie miał wątpliwości i natychmiast wyrzucił tego zawodnika z boiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami piłkarskimi, bezpośrednia czerwona kartka oznacza automatyczną pauzę w następnym spotkaniu. Tym samym napastnik musiałby opuścić starcie 1/8 finału przeciwko reprezentacji Belgii. Światowa federacja piłkarska postanowiła jednak interweniować w tej niezwykle delikatnej sprawie dyscyplinarnej. FIFA ostatecznie nie anulowała samego napomnienia dla gracza. Władze światowego futbolu zdecydowały się jedynie zawiesić wykonanie kary na roczny okres próby.

Dlaczego werdykt wywołał takie oburzenie?

Europejska centrala piłkarska nie kryła swojego ogromnego niezadowolenia po opublikowaniu oficjalnego stanowiska FIFA. Unia Europejskich Związków Piłkarskich opublikowała oświadczenie, w którym stanowczo potępiono łagodzenie sankcji za przewinienia boiskowe. Działacze z Europy określili całe to głośne wydarzenie jako brutalne przekroczenie czerwonej linii. Środowisko piłkarskie bardzo szybko podchwyciło ten krytyczny i nieustępliwy ton. Pojawiło się mnóstwo głosów oburzenia na wysoce pobłażliwe traktowanie współgospodarzy całego turnieju.

Eksperci oraz fani na całym świecie zaczęli doszukiwać się pozasportowych motywów w tym zaskakującym werdykcie. W kuluarach wprost mówi się, że złagodzenie kary stanowi celowy ukłon w stronę prezydenta USA Donalda Trumpa. Decyzja ta pozwala Amerykanom na wystawienie w pełni optymalnego składu w niezwykle ważnym meczu fazy pucharowej. Według wielu branżowych komentatorów takie ukierunkowane działanie jest bezpośrednim ciosem w transparentność oraz wiarygodność całych mistrzostw świata. Kontrowersje wokół tej precedensowej sprawy z pewnością będą jeszcze długo omawiane w piłkarskim świecie.