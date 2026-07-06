The Beatles na ślubie Taylor Swift! Po raz pierwszy od ponad 60 lat wybrzmiał słynny utwór legendarnego zespołu!

To z pewnością jeden ze ślubów ostatnich lat! Po tygodniach plotek i spekulacji, w sobotę 4 lipca w godzinach nocnych czasu polskiego media na całym świecie obiegła informacja o tym, że jedna z największych dziś gwiazd muzyki na świecie, Taylor Swift wzięła ślub! Wokalistka poślubiła, niecały rok po głośnych zaręczynach, gracza amerykańskiego futbolu, Travisa Kelce.

Potwierdziły się pogłoski, zgodnie z którymi para wybrała na miejsce swoich zaślubin słynne nowojorskie Madison Square Garden, tam także odbyło się wesele, na którym gościć miało około tysiąc osób! Szacuje się, że Taylor i Travis za swój ślub zapłacili około 20 milionów dolarów!

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Paul McCartney wystąpił na ślubie Taylor Swift! Artysta wykonał legendarną kompozycję The Beatles!

Jeszcze przed samą ceremonią plotkowało się o tym, że na ślubie Taylor Swift wystąpi prawdziwa legenda muzyki - Stevie Nicks! Wokalistka Fleetwood Mac rzeczywiście zaśpiewała dla świeżo poślubionych małżonków, nie była jednak jedyną ikoną, która się na to zdecydowała.

Dość szybko na zdjęciach paparazzi w gronie weselnych gości Taylor Swift i Travisa Kelce dostrzeżony został także sam Paul McCartney. Nie jest tajemnicą, że współzałożyciel słynnego The Beatles od lat przyjaźni się i wspiera młodszą koleżankę po fachu. Udział w weselu to w jego przypadku nie było jednak wszystko! Jak donoszą osoby, które wzięły udział w tej uroczystości, Paul śladem Stevie Nicks także zagrał dla pary. Tym samym jej goście weselni mieli jedyną w swoim rodzaju okazję, gdyż zdarzyła się ona pierwszy raz od ponad 60 lat, usłyszeć na żywo wykonanie kompozycji I Want to Hold Your Hand.

Co ciekawe, po raz ostatni utwór został zagrany jeszcze w okresie istnienia The Beatles, w 1964 roku. Sam Paul McCartney nigdy nie wykonał jej na żywo w ramach swojej solowej kariery.

Była żona jednego z Beatlesów na ślubie Taylor Swift!

Paul McCartney nie był jedyną osobą z szeroko pojmowanego świata The Beatles, która pojawiła się na ślubie Taylor i Travisa. Okazuje się, że jedną z gościń weselnych była także Pattie Boyd - była żona nieżyjącego już gitarzysty zespołu, George'a Harrisona, muza artystów, w tym także Erica Claptona (z którym również była w związku małżeńskim).

Poinformowała o tym sama zainteresowana, wrzucając na swoje konta w mediach społecznościowych selfie, na którym w oczy rzuca się imponująca biżuteria, w której pojawiła się na ceremonii.

Tak Taylor Swift i Travis Kelce są po ślubie. Ceremonii przewodził znany aktor!