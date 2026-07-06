Liga Narodów siatkarek. Zmiany w kadrze na turniej w Osace

Nowe zawodniczki w kadrze na turniej w Japonii

Selekcjoner reprezentacji Polski, Stefano Lavarini, postanowił dokonać roszad przed zbliżającym się turniejem Ligi Narodów w japońskiej Osace. Do polskiego zespołu dołączyły środkowa Anna Obiała oraz przyjmująca Julia Orzoł. Polki mają przed sobą serię wymagających spotkań w fazie zasadniczej rozgrywek.

Anna Obiała, grająca już w pierwszym tygodniu tegorocznej Ligi Narodów, zajmie miejsce Natalii Kecher. Z kolei Julia Orzoł zastąpi zmagającą się z urazem barku Martynę Łukasik. Turniej w Osace rozpoczyna się w najbliższą środę.

Z kim zmierzą się Polki w Osace?

Biało-czerwone zainaugurują zmagania w Japonii środowym meczem z reprezentacją Turcji. Kolejne dni to starcia z potęgami: Stanami Zjednoczonymi, Brazylią oraz gospodyniami - Japonią. Obecnie Polki plasują się na czwartym miejscu w tabeli, notując do tej pory sześć zwycięstw i dwie porażki.

Celem nadrzędnym jest awans do turnieju finałowego, zaplanowanego na 22-26 lipca w chińskim Makau. Do decydującej fazy zakwalifikuje się siedem czołowych drużyn fazy zasadniczej oraz reprezentacja Chin, występująca w roli gospodarza. Polskie siatkarki stoją przed szansą utrzymania wysokiej pozycji w rankingu Ligi Narodów.