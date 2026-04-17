Rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Małżonkowie robili, co mogli, aby na siebie nie wpaść!

Batalia o rozwód Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Krótkie małżeństwo i lata procesów

Wielkie uczucie łączące niegdyś Joannę Opozdę i Antoniego Królikowskiego wypaliło się znacznie szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać w dniu ich uroczystych zaślubin w kościele. Para aktorów stanęła na ślubnym kobiercu w sierpniu 2021 roku podczas hucznej ceremonii, natomiast zaledwie sześć miesięcy później do sądu trafił pozew rozwodowy, co zbiegło się w czasie z narodzinami ich syna Vincenta. Złożenie stosownych dokumentów wcale nie zwiastowało jednak szybkiego przecięcia formalnych więzów pomiędzy zwaśnionymi małżonkami.

Dawni partnerzy spotkali się ponownie 17 kwietnia w gmachu warszawskiego sądu, chcąc ostatecznie zakończyć łączącą ich relację prawną. W świetle przepisów Opozda i Królikowski funkcjonują jako mąż i żona od blisko pięciu lat, chociaż w rzeczywistości od ponad czterech lat prowadzą wyczerpujący spór, który toczy się zarówno na sali rozpraw, jak i w przestrzeni publicznej.

Joanna Opozda z ochroniarzami w sądzie. Niezręczne spotkanie z Antkiem Królikowskim podczas przerwy

Procesy rozwodowe niektórych małżeństw kończą się na pierwszej rozprawie niedługo po rozstaniu, podczas gdy inni potrzebują znacznie więcej czasu na dopełnienie wszystkich urzędowych formalności. Opozda i Królikowski stanowczo wpisują się w ten drugi scenariusz, mając za sobą dwa lata samego oczekiwania na wyznaczenie terminu oraz serię burzliwych konfrontacji. Aktorzy ostatecznie pojawili się w Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Warszawie celem rozwiązania małżeństwa, a uwagę obecnych przykuł fakt, że aktorce asystowali nie tylko prawnicy, ale również rośli ochroniarze.

Gwiazdorski duet nie stwarzał absolutnie żadnych pozorów utrzymywania przyjaznych lub choćby poprawnych relacji. Byli partnerzy ignorowali swoją obecność w budynku sądu.

Posiedzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie dziewiątej rano i z uwagi na planowany sześciogodzinny czas trwania wymagało ogłoszenia przerwy tuż po południu. Ubrana w białą kreację aktorka opuściła budynek, by kupić przekąski, a w tym samym czasie na zewnątrz wyszedł również jej mąż. Oboje ewidentnie starali się trzymać od siebie z daleka, jednak mimo usilnych prób uniknięcia jakiejkolwiek interakcji przypadkowo wpadli na siebie w pobliżu lokalnego sklepu.

Niezręczna sytuacja pomiędzy skłóconymi aktorami nie umknęła uwadze zgromadzonych na miejscu przedstawicieli mediów. Czuwający pod budynkiem fotoreporterzy błyskawicznie uwiecznili to nieoczekiwane spotkanie na licznych fotografiach.

Dalsza część sądowej przeprawy nie wymagała już obecności Antoniego Królikowskiego. Aktor złożył wszystkie niezbędne wyjaśnienia i uzyskał zgodę na wcześniejszy powrót do domu. Na sali pozostała natomiast Joanna Opozda, która musiała jeszcze przedstawić swoje zeznania przed obliczem sędziego.

