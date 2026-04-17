Rozwód Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. To będzie sześć godzin ostrej walki. Znamy szczegóły

Małżeńska sielanka Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego nie trwała długo, bo zaledwie kilka miesięcy. Para wzięła ślub w sierpniu 2021 roku, jednak już na początku 2022 roku wybuchł między nimi głośny konflikt. Z ich krótkotrwałego związku narodził się syn Vincent, który ma obecnie cztery lata. Batalia sądowa między byłymi partnerami ciągnie się już równe dwa lata, a pierwsze spotkanie na sali rozpraw warszawskiego Sądu Okręgowego miało miejsce 20 lutego 2024 roku.

Istnieje szansa, że w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Posiedzenie wyznaczono na godzinę 9:00 rano, a czas jego trwania przewidziano na bagatela sześć godzin. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że to właśnie dzisiaj Joanna Opozda złoży swoje pierwsze zeznania przed sądem.

Joanna Opozda w sądzie z ochroną. Chłodne powitanie z mężem

Artystka przybyła do gmachu sądu w eskorcie dwóch potężnie zbudowanych ochroniarzy. Wynajęcie obstawy nie wynikało jednak ze strachu przed mężem, lecz najprawdopodobniej z obawy przed natarczywymi fotoreporterami. Byli partnerzy nie tryskali dobrym humorem, a ich twarze wyrażały wyraźne napięcie. Antek Królikowski rzucił ogólne "Dzień dobry", ignorując bezpośrednie przywitanie z żoną. Chwilę po godzinie dziewiątej oboje przekroczyli próg sali rozpraw. Choć wyrok może zapaść jeszcze dziś, niewykluczone, że sędzia odroczy jego ogłoszenie o kilka dni z uwagi na ogromne zainteresowanie mediów.

Rozwód Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Kto jest winny rozpadu małżeństwa?

Dziennikarze "Super Expressu" donoszą, że wymiar sprawiedliwości stoi przed koniecznością rozstrzygnięcia kilku kluczowych sporów, z których najważniejszym jest orzeczenie o winie. Początkowo aktor złożył pozew rozwodowy bez orzekania o winie małżonki. Sytuacja uległa zmianie, gdy aktorka w odpowiedzi zażądała uznania jego wyłącznej winy za rozpad relacji. W reakcji na ten krok, Królikowski zmodyfikował swój wniosek, domagając się uznania Joanny Opozdy za jedyną winną zakończenia ich małżeństwa.

Joanna Opozda żąda alimentów. Nowe dokumenty w sądzie

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej ze względu na kwestie finansowe. Z informacji uzyskanych w warszawskim sądzie wynika, że zaledwie tydzień przed terminem posiedzenia, pełnomocnicy prawni aktorki dostarczyli dodatkową dokumentację. Dotyczy ona świadczeń alimentacyjnych, do których uiszczania na rzecz syna zobowiązany jest aktor. Do tej pory miesięczna kwota wynosiła 10 tysięcy złotych, z czego 6 tysięcy przeznaczano na utrzymanie czteroletniego Vincenta, a pozostałe 4 tysiące trafiały bezpośrednio na konto Opozdy.

Aktor stanowczo sprzeciwia się konieczności łożenia na byłą partnerkę. Z kolei artystka dysponuje własnymi argumentami, które planuje szczegółowo przedstawić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości podczas dzisiejszej rozprawy.

29 lutego skontaktowałem się z komornikiem Joanny, przyznał, że obecnie spłaciłem cały dług, dodatkowo zabezpieczył już płatność za marzec. W ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy spłaciłem 124 tysiące złotych, a środki na kolejny miesiąc są zamrożone na moim koncie - cieszę się że Vini miał ładne przyjęcie urodzinowe. Zależy mi na tym, żeby mojemu dziecku niczego nie brakowało. Ale uważam, że Joanna mogłaby utrzymywać się sama. Przecież gra w filmach, robi współprace na Instagramie, a z zeznań podatkowych wynika, że w zeszłym roku miała dwa razy wyższe dochody od moich

Powyższe stanowisko zaprezentował Antek Królikowski podczas wywiadu udzielonego dziennikowi "Super Express" w marcu 2024 roku. Finał tej burzliwej batalii sądowej powinien być znany w ciągu kilkunastu najbliższych godzin. Należy spodziewać się kolejnych aktualizacji w tej sprawie.

