Anna Mucha ujawnia prawdę o związku z Kubą Wojewódzkim. Padły zaskakujące słowa o różnicy wieku

Anna Mucha wspomina relację z Kubą Wojewódzkim

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki przed laty tworzyli duet, który wywoływał niemałe poruszenie w mediach. Główne kontrowersje budziła ogromna różnica wieku, wynosząca aż 17 lat, ale to nie wszystko. Pojawiały się też plotki o rzekomej ustawce. Aktorka zdecydowała się niedawno na szczere wyznanie w programie "Portret". W trakcie rozmowy z Michałem Dziedzicem przyznała, że to ona miała kluczowy głos w kwestii rozwoju ich romansu, mimo że była znacznie młodsza i mniej doświadczona. Gwiazda zaznaczyła wyraźnie, że pomimo dużej dysproporcji wiekowej, oboje wchodzili w ten związek jako dorośli ludzie.

Zobacz także: Anna Mucha wspomina rozstanie z Wojewódzkim! To przez niego rozebrała się w "Playboyu"!

QUIZ. Głośne zdrady i romanse w polskim show-biznesie. Uda ci się bezbłędnie dopasować pary? Pytanie 1 z 10 Z kim związał się Mikołaj Krawczyk, kiedy rozstał się z Anetą Zając? Show-biznes huczał o tym romansie! z Aleksandrą Zienkiewicz z Agnieszką Włodarczyk z Anną Ilczuk Następne pytanie

Po pierwsze, ja miałam dwadzieścia parę lat i byłam już dorosłą w rozumieniu prawa kobietą, podejmującą własne decyzje. I to nie jest tak, że on się ze mną związał, to ja go uwiodłam. Mówiąc zupełnie poważnie, myśmy razem świadomie na wielkiej radości i wielkim entuzjazmie, weszli w ten związek - tłumaczyła aktorka.

Mucha postanowiła dodać jeszcze jeden szczegół, by uciąć wszelkie domysły na temat ich wspólnego życia.

Mieszkaliśmy ze sobą 5 lat, więc to nie jest tak, że to była jakaś, nie wiem, pomyłka czy bzdura. Nie! Ja żyłam, mieszkałam, sypiałam z tym człowiekiem. Dzieliłam z nim łazienkę i mieliśmy dwie szczoteczki obok siebie. Dla mnie on był partnerem, od którego mogłam się uczyć, którego mogłam podziwiać i szanować, a on miał Pigmaliona.

Anna Mucha nie szczędziła jednak gorzkich słów, gdy przyszło jej ocenić obecną postawę Kuby Wojewódzkiego. Zaznaczyła, że dawny obraz jej byłego partnera mocno różni się od tego, co prezentuje on obecnie.

Zobacz także: Mucha straciła cierpliwość u Wojewódzkiego! Padły mocne słowa: "Co za bezczelny dziad!"

Moje wspomnienie Kuby nie klei się z tym, co widzę teraz.

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki poszli swoimi drogami. Oboje są w szczęśliwych relacjach

Dziś Anna Mucha ma 46 lat, z kolei Kuba Wojewódzki to mężczyzna dobiegający 63. roku życia. Ich drogi dawno się rozeszły i każde z nich układa sobie życie na nowo u boku innych partnerów. Oboje twierdzą, że są obecnie w satysfakcjonujących związkach, chociaż znany prezenter strzeże swojej prywatności i rzadko dzieli się szczegółami na temat swojej obecnej relacji.

Zobacz więcej zdjęć. Anna Mucha wiedziała, co robi! Wobec jej dekoltu nie dało się przejść obojętnie. Inne gwiazdy też coś niecoś odsłoniły

Anna Mucha wspomina taniec z Rafałem Maserakiem. Na parkiecie był wtedy ogień!