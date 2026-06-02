Zatrzymanie w Starych Bielicach. Pijany 59-latek miał ponad 3 promile

Interwencja w Starych Bielicach. Policjant po służbie zareagował na pijanego kierowcę

Policjant z koszalińskiej komendy, wracając do domu prywatnym autem, stał się świadkiem niebezpiecznych manewrów innego uczestnika ruchu. Kierowca Peugeota jechał wężykiem, z trudem utrzymując pojazd na swoim pasie ruchu. Zdarzenie miało miejsce na drodze w miejscowości Stare Bielice pod Koszalinem, gdzie takie zachowanie stwarzało ogromne zagrożenie dla innych. Gdy 59-letni mężczyzna nagle zatrzymał swój samochód, funkcjonariusz bez wahania podjął interwencję, aby sprawdzić, co się dzieje.

Ponad 3 promile w wydychanym powietrzu. 59-latek trafił do aresztu

Wystarczyła krótka wymiana zdań, aby policjant nabrał pewności, że ma do czynienia z osobą pod silnym wpływem alkoholu. Funkcjonariusz natychmiast uniemożliwił 59-latkowi dalszą jazdę, zabierając kluczyki ze stacyjki i wzywając na miejsce patrol. Wezwani na miejsce policjanci potwierdzili przypuszczenia. Badanie alkomatem wykazało u kierującego ponad 3 promile alkoholu w organizmie, co jest stanem głębokiego upojenia. W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, a jego Peugeot odholowano na parking strzeżony.

Co grozi za jazdę po pijanemu? Surowe konsekwencje dla kierowcy

Po wytrzeźwieniu 59-latek usłyszy zarzuty i stanie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości polskie prawo przewiduje bardzo surowe kary, w tym karę pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Oprócz tego sąd może nałożyć na niego wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywnę. Dodatkowo nieodpowiedzialny kierowca będzie musiał zapłacić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Policjanci podkreślają, że każda taka interwencja to potencjalnie uratowane ludzkie życie.

Źródło: Policja.pl