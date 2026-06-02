Oszust z OLX zatrzymany w Poznaniu. Okazał się poszukiwany listem gończym

Jak Działa Oszustwo na OLX? Metoda na Fałszywy Link i Kod BLIK

Przestępcy działający na popularnym portalu ogłoszeniowym OLX obrali za cel sprzedających z całej Polski. Ich ofiarami padły co najmniej trzy osoby, w tym nie tylko seniorzy, ale także osoby w wieku 35-37 lat, które mogłyby wydawać się bardziej świadome cyfrowych zagrożeń. Schemat oszustwa opierał się na metodzie na kupującego, w której przestępca udawał zainteresowanie ofertą, a następnie pod pretekstem opłacenia towaru i przesyłki, wysyłał sprzedającemu specjalnie przygotowany link. Odnośnik prowadził do fałszywej strony, która łudząco przypominała witrynę firmy kurierskiej lub banku. Tam ofiary były nakłaniane do podania danych karty lub, co było najczęstszą praktyką, wygenerowania i przekazania kodu BLIK rzekomo w celu otrzymania zapłaty.

Akcja Policji na Wildzie. „Odbierak” Zatrzymany na Gorącym Uczynku w Poznaniu

Kiedy śledczy z Komisariatu Policji Poznań – Wilda otrzymali informacje o tym, że oszuści działają na ich terenie, natychmiast podjęli działania operacyjne. Dzięki skutecznej pracy policjantów specjalizujących się w zwalczaniu tego typu przestępczości, udało się namierzyć i zatrzymać kluczową postać w przestępczym procederze. 47-letni obywatel Gruzji został ujęty 20 maja, bezpośrednio po tym, jak wypłacił gotówkę z bankomatu przy użyciu kodu BLIK pozyskanego od jednej z ofiar. Jak ustalili policjanci, jego rolą w szajce było bycie tak zwanym „odbierakiem”, czyli osobą odpowiedzialną za fizyczne pobieranie pieniędzy i przekazywanie ich dalej w przestępczej strukturze.

Podwójne Kłopoty 47-latka. Był Poszukiwany Listem Gończym i Miał Narkotyki

Zatrzymanie w związku z oszustwami na OLX było dopiero początkiem problemów 47-latka. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim blisko 8 tysięcy złotych pochodzących z przestępstwa, co pozwoliło odzyskać część skradzionych środków. Dodatkowo mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki, co stało się podstawą do postawienia kolejnego zarzutu. Sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych ujawniło, że zatrzymany jest poszukiwany listem gończym przez wymiar sprawiedliwości. Miał on do odbycia karę za wcześniejsze przestępstwo, jakim było kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Surowe Konsekwencje i Ważny Apel Policji. Jak Nie Dać Się Oszukać?

Zatrzymany obywatel Gruzji usłyszał zarzuty udziału w oszustwie internetowym oraz posiadania środków odurzających. Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, a sąd przychylił się do niego, decydując o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Za popełnione czyny grozi mu teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Przy okazji tej sprawy policjanci ponownie apelują o rozsądek podczas transakcji w internecie i przypominają, że kod BLIK służy wyłącznie do płacenia lub wypłacania pieniędzy z WŁASNEGO konta. Żaden kupujący nie potrzebuje go, aby przelać nam środki, dlatego każda prośba o jego podanie powinna być traktowana jako próba oszustwa.

Źródło: Policja.pl